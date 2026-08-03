Durante el cierre de mercados de este lunes, 3 de agosto de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.94, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.18% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro subió 0.50%, pero en el último año registró una variación de -7.62%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al leve repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el euro mostró un sesgo bajista: breve avance inicial, tramo de caídas, corto rebote y nuevo descenso, con predominio de jornadas negativas.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.01%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Esta tendencia se refleja en un incremento constante en su valor, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea.

La estabilidad del Euro en este periodo sugiere una recuperación en el mercado, impulsada por factores económicos favorables. Mantener esta tendencia positiva podría ser beneficioso para la economía de la zona euro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.