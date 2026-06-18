El Gobierno decretó asueto para el jueves 18 y el miércoles 24 de junio: no habrá clases y los trabajadores tendrán home office.

El Gobierno de México publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación la suspensión de clases durante los días de partido en la Ciudad de México y Guadalajara.

La medida aplicó el miércoles 17 de junio en la capital y rige este jueves 18 de junio en Guadalajara. También se aplicará el miércoles 24 de junio en la Ciudad de México.

Teletrabajo obligatorio para funcionarios

El decreto federal estableció que el teletrabajo será obligatorio para los funcionarios durante esas jornadas.

La única excepción fue el 17 de junio en la Ciudad de México, donde hubo presencialidad hasta las 15:00 horas.

Ciudad de México y Guadalajara dieron asueto por el Mundial: no habrá clases y trabajadores harán home offiice ChatGPT

La norma también exhorta al sector privado a facilitar el trabajo a distancia y los esquemas flexibles. En la Ciudad de México, esas facilidades debieron darse a partir de las 15:00 horas el 17 de junio, y deberán aplicarse durante toda la jornada el 24 de junio. En Guadalajara, la implementación corresponde a todo el día de este jueves 18 de junio.

El decreto contempla excepciones para funcionarios y profesionales de sectores como servicios de salud, seguridad, aduanas, infraestructura crítica y logística mundialista.

El documento señala que ser sede del Mundial implica mayor demanda sobre los sistemas de movilidad, transporte, seguridad y prestación de servicios públicos en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. La justificación oficial es garantizar la continuidad y eficiencia de las funciones gubernamentales.

El antecedente en Jalisco

El Gobierno de Jalisco ya había adelantado su medida el lunes, antes del partido entre México y Corea del Sur en Guadalajara este jueves.

Esa decisión replicó la que se tomó la semana pasada por la ceremonia y el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, precisó en un video compartido en redes que todo el sector gubernamental trabajaría con absoluta normalidad, para que las familias jaliscienses pudieran disfrutar de la fiesta mundialista y apoyar a la Selección mexicana.

En esa ocasión también se suspendieron clases y actividades no esenciales para facilitar la movilidad.

Los partidos que ya se jugaron

México ha albergado, hasta el momento, dos encuentros de la Copa del Mundo.

El jueves pasado se celebró la inauguración en el Estadio Azteca, con el triunfo de México sobre Sudáfrica por 2-0. Ese mismo día, Corea del Sur logró la victoria sobre Chequia por 2-1 en Guadalajara.

Al país le quedan once encuentros más: cuatro en la Ciudad de México, cuatro en Monterrey y tres en Guadalajara.

Por ahora, las autoridades no han notificado suspensiones adicionales a las ya anunciadas.