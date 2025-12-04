Aviso urgente del Banco del Bienestar: todos estos clientes deberán completar este trámite cuanto antes (foto: archivo).

El comienzo de diciembre ha traído grandes noticias para los beneficiarios de programas sociales en México, ya que el Banco del Bienestar depositará los ingresos correspondientes en el transcurso del mes.

Los mexicanos que podrán ver acreditada su asignación son los miembros de la comunidad educativa del territorio azteca que se encuentran registrados en la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar los Programas del Bienestar?

En la lista de Programas del Bienestar que ofrece el Gobierno de Claudia Sheinbaum a los sectores de la población más vulnerables se destacan la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El Banco del Bienestar depositará en diciembre el dinero correspondiente a la Beca Benito Juárez, Beca Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro. (Foto: Archivo)

Esta asistencia económica permite a los estudiantes inscritos la posibilidad de acceder a un monto de dinero bimestral para afrontar sus distintos gastos.

Quienes quieran formar parte de estos apoyos financieros, deberán tomar nota de cuáles son los requisitos necesarios:

Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención ; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

¿Cuándo depositan las becas para los estudiantes inscritos?

En función de la información que ha dado a conocer el Banco del Bienestar, entidad encargado de dispersar los recursos correspondientes a las distintas asistencias, los depósitos se llevarán a cabo durante el transcurso del mes de diciembre.

Para la Beca Rita Cetina, se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, por su parte, reciben 1,900 pesos bimestrales, mientras que quienes se encuentran registrados en Jóvenes Escribiendo el Futuro cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.

En este sentido, las transferencias de dinero se realizan, -al igual que el resto de los Programas del Bienestar-, por orden alfabético; es decir, cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro del mes según la letra inicial de su apellido.

De esta manera, para el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, se depositará el dinero correspondiente a quienes se apelliden de la siguiente manera:

Jueves 4 de diciembre: letras A y B.

Viernes 5 de diciembre: letra C.