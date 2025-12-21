Nuevas formaciones de trenes de 2 pisos han comenzado a circular en una de las rutas más transitadas del centro de Europa, con un diseño que promete cambiar la experiencia de viaje de los propios habitantes de la zona y los turistas que se acercan a visitarlo.

Si bien mantienen una estética moderna y sobria por fuera, en su interior guardan detalles que no suelen verse en los servicios tradicionales. La clave está en cómo estos trenes combinan capacidad, eficiencia energética y tecnología, en un mercado donde cada cambio suele analizarse con lupa.

Detrás de esta incorporación hay una decisión estratégica que va más allá del confort. La llegada de estas formaciones abre los interrogantes sobre el futuro del transporte ferroviario de pasajeros en Europa, la competencia entre operadoras dentro del Viejo Continente y el rol de fabricantes que hasta ahora tenían una presencia limitada en la región.

La operadora austríaca Westbahn ha incorporado cuatro nuevas formaciones fabricadas de 2 pisos por la empresa china CRRC. (Foto: Archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Dónde han comenzado a funcionar los trenes de 2 pisos y cómo son por dentro?

La operadora austríaca Westbahn incorporó cuatro nuevas formaciones fabricadas por la empresa china CRRC, compuestas por seis coches de dos pisos cada una. Cada tren tiene capacidad para 536 pasajeros, lo que permite aumentar la oferta de asientos sin necesidad de sumar más servicios.

En el interior, los trenes de 2 pisos cuentan con los siguientes servicios

Cargadores en todos los asientos.

Conexión a internet

Sistemas modernos de control de equipaje y boletos.

Diseño pensado para reducir el consumo de energía frente a las formaciones anteriores

Cabe destacar que el primer tren ya está en servicio, mientras continúa la homologación del resto.

¿Dónde operan los trenes de 2 pisos y qué impacto tiene en el mercado ferroviario?

Estas formaciones operan en la ruta Viena–Salzburgo, donde Westbahn compite con la estatal ÖBB. La incorporación de los nuevos vagones y trenes permitirá ampliar frecuencias y mejorar la eficiencia del servicio, en un corredor clave del sistema ferroviario austríaco.

En lo que respecta al ingreso de CRRC al mercado europeo de pasajeros, se advierte que no es masivo pero que ha generando un impacto significativo en la región.

Hasta el momento, su participación se había limitado a locomotoras de carga y tranvías. Por esta razón, haber cumplido con todos los requisitos técnicos y regulatorios despertó interés en otros países como España, aunque también generó preocupación en la industria ferroviaria europea por la competencia de precios.

Este contexto difiere completamente al que se vive en el continente Latinoamericano, donde la presencia de CRRC es mucho más fuerte. Países como México , Chile, Colombia, Brasil y Argentina ya incorporaron trenes y material rodante chino.

En el caso argentino, la empresa participa en la fabricación de nuevas formaciones para varias líneas de subte y locomotoras ferroviarias, lo que consolida un vínculo que sigue en evolución.