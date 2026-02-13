La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de actividades escolares el lunes 16 y martes 17 de febrero, aunque esta disposición aplicará únicamente para un sector específico de estudiantes en el país. La medida responde a la celebración de festividades tradicionales de carnaval en regiones donde este evento cultural representa parte fundamental de la identidad local. Mediante circular difundida por la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa, se oficializó que alumnos de todos los niveles de educación básica inscritos en planteles del municipio de Mazatlán no tendrán clases durante esos dos días, lo que representa un total de cuatro días de descanso consecutivos al quedar posteriores al fin de semana. El objetivo declarado es facilitar que la comunidad escolar participe en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, considerado uno de los eventos culturales con mayor tradición en el territorio sinaloense. En Veracruz también se decretó suspensión de clases el 16 y 17 de febrero en el marco del Carnaval de Veracruz, aunque en esta entidad la medida abarca estudiantes de todos los niveles educativos, no solamente educación básica. Los municipios incluidos son: El comunicado firmado por la licenciada Gloria Himelda Félix Niebla, titular de SEPyC Sinaloa, justifica la suspensión como mecanismo para fortalecer la convivencia familiar, preservar tradiciones municipales, conservar la cultura regional y fortalecer las raíces y costumbres de los sinaloenses. La dependencia instruyó a los docentes realizar ajustes correspondientes para incluir las temáticas educativas de estos días en los planes de intervención pedagógica según el nivel educativo. Las actividades escolares se reanudarán el miércoles 18 de febrero en las escuelas de educación básica mazatlecas. De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, los estudiantes de educación básica contarán con 10 días de descanso adicionales a los fines de semana: Las vacaciones de Semana Santa se extenderán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril. Posteriormente, los días de descanso obligatorio incluyen: Los Consejos Técnicos Escolares restantes están programados para los viernes 29 de mayo y 26 de junio, mientras el viernes 3 de julio corresponde a registro de calificaciones. El ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio, fecha en que millones de estudiantes de educación básica terminarán el año académico. Esta programación permite a las familias planificar con anticipación los periodos de descanso escolar y las actividades extracurriculares durante los meses restantes del calendario educativo oficial.