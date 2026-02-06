La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión urgente de clases presenciales en miles de escuelas ubicadas en al menos dos entidades federativas. La medida preventiva responde a un brote de sarampión detectado en comunidades escolares y no tiene alcance nacional, sino que se aplica específicamente en planteles donde ya se confirmaron casos del virus. El propósito es reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, maestros y personal educativo. Las autoridades pusieron especial atención en zonas con población escolar que no cuenta con esquema completo de vacunación, considerada la más vulnerable ante esta enfermedad altamente contagiosa. En Jalisco, la Secretaría de Educación estatal reportó que al menos 15 escuelas de educación básica suspendieron actividades presenciales tras confirmar casos de sarampión. La implementación de la medida ha sido escalonada, determinada por el número de contagios y el nivel de exposición en cada comunidad escolar. Los planteles afectados se encuentran distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios del interior como: Zapopan, Atotonilco El Alto, Tala, Tepatitlán de Morelos, Villa Corona, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara. En ciertos casos la suspensión aplica solo a grupos específicos, mientras que otros planteles enfrentan cierre temporal total. Las autoridades educativas señalaron que el número de escuelas con suspensión creció de 10 a 15 en el corte más reciente, evidenciando dispersión del brote y la necesidad de mantener vigilancia epidemiológica constante. El titular de Educación en la entidad, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que el aumento de contagios podría vincularse a la relajación de medidas preventivas durante la temporada invernal, cuando los síntomas iniciales se confunden con padecimientos respiratorios comunes. Aguascalientes es la segunda entidad donde se ordenó la suspensión de actividades escolares. Las autoridades determinaron interrumpir clases en escuelas de educación básica, primaria y secundaria donde se confirmaron casos de sarampión. A diferencia de Jalisco, en Aguascalientes no se estableció una fecha específica para el retorno a las aulas. La reanudación de clases dependerá del control del brote y de las evaluaciones que realicen las instancias de salud. La SEP enfatizó que estas acciones no implican un cierre generalizado del sistema educativo, sino que forman parte de una estrategia preventiva focalizada para contener el brote sin afectar innecesariamente a planteles donde no se han confirmado contagios.