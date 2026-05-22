El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

Durante este viernes, 22 de mayo de 2026 , el pueblo español festeja El Día Internacional de la Diversidad Biológica, un día no festivo que se celebra cada viernes, 22 de mayo de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Internacional de la Diversidad Biológica (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el viernes 22 de mayo?

El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra el 22 de mayo de cada año y fue instaurado por la ONU para concienciar sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad de preservarla. Esta fecha busca resaltar cómo la diversidad biológica impacta directamente en la vida de los seres humanos y subraya la responsabilidad colectiva de protegerla para las generaciones futuras.

La diversidad biológica, que se refiere a la variedad de seres vivos y sus diferencias genéticas, es esencial para el equilibrio de los ecosistemas. Desde su definición en 1985, ha sido reconocida como un componente clave para el desarrollo sostenible y la salud del planeta. La celebración de este día también busca educar sobre los diversos procesos evolutivos y el rol que cada especie desempeña en su entorno.

Celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica implica un reconocimiento del papel vital que la biodiversidad tiene en nuestras vidas diarias. Las acciones individuales, como proteger las especies y respetar los recursos naturales, son fundamentales para alcanzar un mundo más sostenible. Cada pequeño esfuerzo cuenta para asegurar un futuro donde todos los seres vivos puedan coexistir en un entorno equilibrado.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica?

Para celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica el 22 de mayo, es fundamental que cada persona se comprometa a cuidar y proteger la biodiversidad en su entorno. Esto puede incluir la organización de eventos locales que eduquen a la comunidad sobre la importancia de la biodiversidad y las acciones que se pueden tomar para preservarla. También se pueden lanzar mensajes creativos en redes sociales para crear conciencia sobre la necesidad de un mundo más sostenible.

Además, se puede aportar al bienestar del planeta cuidando y valorando las especies animales y vegetales que nos rodean, así como respetando y conservando los recursos naturales. Realizar actividades como plantaciones de árboles, limpiezas de espacios naturales o participar en programas de conservación puede tener un impacto positivo en los ecosistemas y contribuir al retorno del equilibrio en la naturaleza.