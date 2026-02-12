A una semana de que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, diera el inicio a las obras de rehabilitación en Periférico Norte, se confirmó la reapertura del tramo a Naucalpan. Desde ahora se podrá transitar sin inconvenientes ni retrasos. De los carriles centrales intervenidos, 1.7 kilómetros ya fueron repavimentados, y ahora se encuentran abiertos al tránsito vehicular. En el resto del tramo continúan las labores de retiro del asfalto deteriorado y la colocación del nuevo material. Cabe destacar que para llevar a cabo estos trabajos se mantienen cerrados hasta tres carriles, aunque no se suspendió de forma completa la circulación. Actualmente, la rehabilitación vial llega hasta los límites con el Palacio Municipal de Naucalpan. En esa zona se realizan trabajos de fresado de la carpeta asfáltica, visibles a lo largo del camino. En la señalización se aprecia la marca 3+000, que identifica el kilómetro en proceso de intervención. La Rehabilitación Integral de Periférico Norte contempla una inversión de 1,265 millones de pesos, según informó la mandataria estatal al iniciar los trabajos. Precisó que la intervención abarcará 108 kilómetros, desde la caseta de Tepotzotlán hasta los límites de Naucalpan con la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona del Toreo. El proyecto incluye el recorte y reposición de la carpeta asfáltica, renovación del alumbrado público, balizamiento y una mejora integral de la imagen urbana. Se prevé que las obras tengan una duración de cuatro meses y concluyan el 30 de abril, con una meta promedio de rehabilitar un kilómetro por semana. La obra impactará directamente a los siguientes municipios: De acuerdo con la Junta Local de Caminos del Estado de México, por Periférico Norte circulan diariamente 204 mil vehículos, lo que representa una movilidad aproximada de 15 millones de usuarios.