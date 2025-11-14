Cierre de Periférico en México afecta a conductores de Edomex y CDMX

El tráfico en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) seguirá complicado durante los últimos meses del año, debido al cierre del paso vehicular en Periférico, según anunciaron las autoridades. La medida afectará a cientos de automovilistas que utilizan diariamente esta vía que enlaza la capital con el municipio de Naucalpan.

El gobierno de Naucalpan informó que los carriles laterales de Periférico permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, dados los trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico.

El carril Periférico cierra en México hasta nuevo aviso

Conoce a continuación los detalles sobre el cierre de carril y evita problemas de traslado. La reapertura será próximamente, por lo que se sugiere prestar atención a la medida .

¿Hasta cuándo estará cerrado el Periférico?

Las labores comenzaron el 7 de noviembre de 2025 y se estima que se prolonguen por aproximadamente 40 días , lo que implica que las afectaciones podrían extenderse hasta diciembre.

Por ahora, las intervenciones se están llevando a cabo en el carril lateral de Periférico Norte, desde Río San Joaquín -en territorio de la CDMX- hasta la Avenida Primero de Mayo, en Naucalpan.

¿Cuándo reabrirá Periférico?

Con base en el cronograma preliminar y en la magnitud de la obra, se calcula que la vialidad podría reabrir alrededor del martes 16 de diciembre. No obstante, esta fecha aún podría modificarse, ya que no se especificó si los trabajos se ejecutarán únicamente en días hábiles o también durante fines de semana.

Las autoridades detallaron que los trabajos se desarrollarán en dos frentes operativos, activos las 24 horas, tanto en el sentido sur–norte como en el norte–sur.