Es un hecho, todas las personas turistas extranjeras que visiten México, tienen acceso a un beneficio fiscal que les permite recuperar el Impuesto al Valor Agregado, IVA, pagado en determinadas compras realizadas durante su estancia en el país.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, recordó que este trámite está disponible para visitantes internacionales que conserven sus comprobantes fiscales y acrediten el cumplimiento de las condiciones requeridas antes de abandonar territorio mexicano.

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¿Quiénes pueden solicitar la devolución del IVA?

A través de una campaña informativa, la PRODECON destacó que las personas turistas extranjeras pueden acceder a este mecanismo de devolución de impuestos. La institución explicó:

“Las personas turistas extranjeras pueden solicitar la devolución del IVA de las compras realizadas durante su estancia en nuestro país”, por lo que recomendó conservar toda la documentación relacionada con las adquisiciones efectuadas.

El beneficio está dirigido a turistas extranjeros que visitan México.

Es necesario conservar las facturas de las mercancías adquiridas.

La solicitud debe realizarse antes de salir del país.

Deben cumplirse los requisitos y montos mínimos de compra establecidos.

Es indispensable presentar la documentación requerida para el trámite.

La devolución corresponde al IVA pagado en compras elegibles.

La Procuraduría informó que brinda apoyo sin costo a quienes tengan dudas sobre el procedimiento. PRODECON

PRODECON ofrece orientación gratuita para realizar el trámite

La Procuraduría informó que brinda apoyo sin costo a quienes tengan dudas sobre el procedimiento. En su mensaje oficial señaló: “¿Tienes dudas? En PRODECON te orientamos de manera gratuita”, e invitó a las personas interesadas a acudir a sus oficinas o utilizar sus canales digitales de atención.

La dependencia recordó que los contribuyentes y turistas pueden recibir asesoría en sus Oficinas Centrales ubicadas en la Ciudad de México, así como en cualquiera de sus 30 delegaciones distribuidas en el país.

Además, puso a disposición el correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, el chat en línea y los teléfonos de atención para resolver inquietudes relacionadas con la devolución del IVA y otros trámites fiscales.