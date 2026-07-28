Kapital cerró la primera mitad de 2026 con un impulso en su negocio de divisas y derivados.

Kapital cerró la primera mitad del año con un incremento superior al 220% en su cartera de crédito, en una etapa donde busca consolidar su modelo mediante el uso de inteligencia artificial y soluciones tecnológicas para empresas.

Al cierre de junio de 2026, los activos totales del banco superaron los MXN $93,000 millones, mientras que la cartera de crédito se ubicó en 30,000 millones (más del doble año contra año) y la captación total ascendió a 62,000 millones de pesos (un aumento de 234% año contra año).

Durante el segundo trimestre del año, la institución mantuvo indicadores sólidos de rentabilidad, calidad de cartera y capitalización, reflejo de un modelo de negocio enfocado en el crecimiento sostenible y la generación de valor de largo plazo, aseguró la empresa en un comunicado.

Kapital alcanzó un margen financiero de MXN $768 millones de pesos en el acumulado de 2026, operando con un índice de eficiencia competitivo del 34.9%.

Asimismo, Kapital cerró la primera mitad de 2026 con un impulso en su negocio de divisas y derivados. Pasó de registrar MXN $114 millones de pesos a diciembre de 2025 a superar los MXN $266 millones de pesos en junio.

“Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos pasado de una etapa de aceleración a una etapa de consolidación, manteniendo altos niveles de rentabilidad, fortaleza financiera y capacidad de innovación para atender a las empresas mexicanas”, señaló René Saúl, cofundador y CEO de Kapital Grupo Financiero, en un comunicado.

La institución continúa fortaleciendo su oferta integral de servicios financieros para empresas, integrando soluciones de crédito, pagos, tesorería, inversión y comercio internacional dentro de una sola plataforma tecnológica.

La estrategia de crecimiento se enfocó en la expansión responsable de su cartera, respaldada por herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial que permiten fortalecer los procesos de evaluación y administración de riesgo.

La empresa financiera informó que para la segunda mitad de 2026, continuará enfocada en ampliar su participación en el mercado empresarial, fortalecer su infraestructura tecnológica y mantener un crecimiento rentable respaldado por sólidos niveles de capitalización y liquidez.

“Seguiremos invirtiendo en tecnología, talento e innovación para construir la nueva generación de servicios financieros para las empresas mexicanas, manteniendo siempre una visión de crecimiento sostenible y creación de valor de largo plazo”, concluyó René Saúl.