En esta noticia Medio año positivo

Con todo y la incertidumbre alrededor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el país logró su mejor superávit desde octubre de 2020.

De acuerdo con datos del Inegi, la balanza comercial de junio arrojó un superávit de u$s 4,090 millones, y aunque el resultado es el mejor en prácticamente 6 años, Banamex esperaba un saldo de u$s 5,005 millones.

El área de Estudios Económicos del banco detalló que el superávit se originó ante el avance anual de 34.3% en las exportaciones y de 28.0% en las importaciones.

“Es el mayor aumento anual de las exportaciones desde mayo de 2021, y para las importaciones desde julio de 2022”, señaló el banco.

Por sectores, el superávit fue impulsado por las exportaciones no petroleras, pues México se mantiene como un país netamente importador de petróleo.

Los datos del Inegi apuntan a que el sector petrolero arrojó un déficit de u$s 3,396 millones, mientras que la balanza no petrolera se ubicó en un superávit de u$s 7,486 millones.

Medio año positivo

Al cierre de los primeros seis meses del año, la balanza comercial acumula un superávit de u$s 9,857 millones, de los cuáles, 41.5% se generó en el sexto mes del año, en medio de la incertidumbre sobre el futuro inmediato del T-MEC.

Este resultado fue 6.8 veces más grande que el superávit registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando se ubicó en u$s 1,433 millones.

“Las exportaciones han crecido 24.6% anual, impulsadas por las extractivas (78.6%), las manufacturas no automotrices (37.6%), y en menor medida, las automotrices (1.0%); ya que las petroleras y las agropecuarias han disminuido 2.9% y 4.0%, respectivamente”, precisó Banamex.

Del lado de las importaciones, el país registró un incremento de 22%, impulsadas por los bienes intermedios (+26.7%), seguido por los bienes de consumo (+9.8%) y de 1.1 % en los bienes de capital.

Pese a los buenos resultados de la primera mitad del año, Banamex estima que el país cerrará 2026 con un déficit de u$s 6,500 millones, aunque no descartó un mejor resultado, “siempre que las exportaciones confirmen la tendencia creciente exhibida previamente, dada la mejor posición arancelaria de México hacia Estados Unidos con respecto a los principales socios comerciales de aquel país”.

Para el resto del año, el banco estima que las exportaciones cerrarán el año con un alza de 7.4%, y las importaciones 8.5%.