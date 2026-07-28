Grupo Carso, el conglomerado del empresario Carlos Slim, reportó un crecimiento en ingresos y utilidad durante el segundo trimestre de 2026, impulsado por el contrato que su subsidiaria Zamajal obtuvo con Pemex para servicios de perforación en el campo Ixachi, aunque la desinversión de su negocio de cemento en Estados Unidos y la debilidad de Elementia limitaron el desempeño operativo.

Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

De acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los ingresos crecieron 3.9% anual, a MXN$48,194.4 millones, mientras que la utilidad neta atribuible a la participación controladora aumentó 10.6%, hasta MXN$2,964 millones.

En contraste, el flujo operativo (EBITDA) cayó 15.7%, a MXN$7,183.8 millones, afectado principalmente por la venta de Cementos Fortaleza en Estados Unidos, lo que redujo la comparabilidad de los resultados frente al mismo periodo del año anterior.

El negocio comercial, encabezado por Grupo Sanborns, volvió a ser el principal motor del conglomerado. Sus ingresos avanzaron 8.4% anual y el EBITDA aumentó 7.5%, consolidándose como el segmento de mayor peso al aportar cerca del 37% de las ventas totales de Grupo Carso.

En el negocio energético, Zamajal registró un efecto extraordinario derivado del contrato firmado con Pemex para prestar servicios de perforación de pozos en el campo Ixachi, uno de los principales desarrollos de gas natural de la petrolera estatal.

No obstante, la compañía señaló que la producción de los campos Ichalkil y Pokoch se vio afectada por las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos contra Lukoil, socio de Fieldwood Energy.

Por su parte, Elementia volvió a presionar los resultados del conglomerado. Sus ingresos disminuyeron 17.1%, el EBITDA retrocedió 36.7% y la utilidad neta cayó 30.9% anual.

Grupo Carso explicó que el desempeño del negocio de materiales de construcción se vio afectado por los costos asociados al arranque de operaciones de la planta de Carolina del Norte, en Estados Unidos, así como por el cierre de la planta Vallejo, en la Ciudad de México.