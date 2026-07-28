En esta noticia Entrega 644 mil tarjetas más, pero sube la morosidad

Liverpool experimentó un efecto mixto por la Copa Mundial de Futbol, al tiempo que las ventas de Suburbia cayeron, debido a la cautela de los consumidores ante el lento crecimiento económico.

En su reporte financiero, emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), El Puerto de Liverpool señaló que en el segundo trimestre del año las tiendas departamentales registraron un efecto mixto por la justa mundialista.

El contraste se debió a que, si bien registró un incremento en la venta de pantallas y del departamento de deportes, el resto de las categorías redujeron su dinamismo, particularmente en el apartado de ropa.

Además, la empresa señaló que sus clientes se mantienen cautelosos ante la desaceleración del entorno macroeconómico del país.

Pese a ello, el formato Liverpool registró un incremento en las ventas de 3.1%, al alcanzar MXN $43,695 millones en el segundo trimestre.

Sin embargo, en Suburbia, la empresa registró una contracción de 6.6%, al ubicarse en MXN $5,387 millones.

Pese a la caída de ventas en Suburbia, la empresa logró amasar una utilidad neta de MXN $5,122, un alza de 55.3% anual, impulsada por una disminución de los gastos financieros, que se redujo prácticamente a la mitad en el periodo de referencia.

Entrega 644 mil tarjetas más, pero sube la morosidad

En el trimestre, el negocio financiero de la empresa mantiene un incremento en el otorgamiento de tarjetas departamentales, al entregar 644 mil plásticos adicionales en la comparación anual.

En conjunto, Liverpool y Suburbia alcanzaron un total de 8.84 millones de tarjetas de crédito, contra 8.2 millones de plásticos del año anterior.

En este sentido, el mayor crecimiento se concentró en las tarjetas de Liverpool, donde se añadieron 373 mil plásticos en circulación, mientras que Suburbia aportó 271 mil plásticos adicionales.

Además, la cartera bruta aumentó 9.5% anual, al alcanzar MXN $75,248 millones en el segundo trimestre; sin embargo, la cartera vencida a 90 días aumentó de 4% a 4.7% anual en el periodo de referencia.