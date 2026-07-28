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El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) presentó un resultado contrastante en el segundo trimestre de este año, con un alza de 0.4% anual en el flujo de pasajeros, y su aeropuerto principal, el de Monterrey, tuvo un desempeño mixto, pese a la celebración del Mundial de Futbol.

Pese a la justa mundialista, en junio el flujo de pasajeros hacia una de las tres sedes del mundial avanzó apenas 0.3% en comparación con el año anterior.

Aeropuerto Internacional de Monterrey JORGE TABOADA

Entre el 14 y el 29 de junio, la capital regiomontana recibió cuatro partidos de la justa mundialista, aunque en ese mes hubo un contraste entre la llegada de pasajeros nacionales e internacionales.

En el reporte de flujo de pasajeros correspondiente a junio, la empresa señaló que el flujo de pasajeros nacionales se contrajo 1.6%, al ubicarse en 1.09 millones de personas; sin embargo, la llegada de visitantes internacionales presentó un incremento de 10.3% anual, al avanzar de 213,193 en junio de 2025, hasta 235,257 el mes pasado. Esto representó un incremento de poco más de 22 mil pasajeros, lo que equivale a apenas 41.5% de la capacidad del Estado BBVA, sede del Mundial.

Resultado financiero

En el segundo trimestre del año, la utilidad neta de OMA concluyó en MXN $1,478 millones, lo que representó un alza de 10.2% anual.

El resultado fue impulsado por un crecimiento en los ingresos tanto de las actividades aeronáuticas, como de las no aeronáuticas, siendo estas últimas las de mayor crecimiento porcentual.

En su reporte financiero, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa señaló que los ingresos aeronáuticos aumentaron 3.9%, al alcanzar MXN $2,680, mientras que los ingresos no aeronáuticos, que incluyen estacionamientos, servicios de hotelería y renta de locales comerciales en las terminales, crecieron prácticamente 10%, al ubicarse en MXN $942 millones.

En términos absolutos, el incremento de los ingresos por la actividad principal de OMA presentó un alza de MXN $101 millones, mientras que los no aeronáuticos avanzaron MXN $84 millones.