Cómo identificar a los inspectores del IMPI y evitar fraudes

Como parte de la denominada Operación Limpieza, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, inició recorridos preventivos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México previo al partido inaugural del Mundial 2026, forzando a los vendedores ambulantes a estar lejos de estas zonas.

Las acciones tienen como objetivo combatir la comercialización ilegal de productos apócrifos, proteger a los comercios formales y reforzar el respeto a los derechos de propiedad industrial durante el evento deportivo.

Los inspectores deben portar camisa y chaleco institucional.

De acuerdo con el organismo, los operativos se mantendrán antes, durante y después de los encuentros mundialistas, con la finalidad de promover un entorno de legalidad en las zonas de mayor afluencia de aficionados.

Operación Limpieza busca frenar la piratería en el Mundial 2026

El IMPI informó que los recorridos forman parte de una estrategia preventiva para detectar y retirar mercancía que infrinja derechos de propiedad industrial.

Es así como estas medidas buscan proteger tanto a los titulares de marcas como a los consumidores y negocios que operan dentro de la legalidad.

Los operativos se desarrollan en los alrededores del Estadio Ciudad de México .

El objetivo es combatir la venta de mercancía apócrifa.

Las acciones forman parte de la Operación Limpieza impulsada por el Gobierno federal .

Se busca proteger la economía formal y los derechos de propiedad industrial.

La vigilancia se mantendrá durante el periodo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El IMPI informó que los recorridos forman parte de una estrategia preventiva para detectar y retirar mercancía que infrinja derechos de propiedad industrial. IMPI

Cómo identificar a los inspectores del IMPI y evitar fraudes

Ante la realización de visitas e inspecciones relacionadas con posibles infracciones, el IMPI pidió a comerciantes y ciudadanos verificar que el personal actuante pertenezca realmente a la institución y cumpla con los protocolos establecidos.

Los inspectores deben portar camisa y chaleco institucional.

La indumentaria debe incluir los logotipos de la Secretaría de Economía y del IMPI .

Deben identificarse mediante un gafete oficial con fotografía.

Su identidad puede verificarse en el portal Nómina Transparente del Gobierno de México .

Las visitas únicamente se realizan a petición de las partes afectadas por una posible infracción.

El IMPI no tiene facultades para clausurar establecimientos.

Ningún servidor público puede solicitar pagos durante una inspección.

El IMPI indicó que estas medidas buscan brindar certeza a comerciantes y ciudadanos, así como prevenir abusos o intentos de extorsión por parte de personas que pudieran hacerse pasar por funcionarios públicos durante los operativos.