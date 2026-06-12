Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó un criterio que afecta directamente a miles de extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): no es posible cobrar dos pensiones en simultaneo.

En concreto, el máximo tribunal del país estableció que el organismo público está facultado para suspender de manera automática la pensión de cesantía en edad avanzada de la Ley 73 cuando el beneficiario ya cuenta con una jubilación contractual.

La Suprema Corte cierra la puerta a la doble pensión: así quedó el criterio definitivo

Durante años existió incertidumbre sobre si los extrabajadores del IMSS podían recibir, de manera simultánea, su jubilación contractual y la pensión de cesantía en edad avanzada prevista en la Ley del Seguro Social de 1793. Algunos tribunales lo permitían y otros lo negaban, lo que generó criterios contradictorios en distintos juzgados del país.

Para resolver esa falta de uniformidad, el caso llegó a la Segunda Sala de la Corte, que terminó fijando una postura única a través de la Contradicción de Tesis 296/2013.

El criterio establece que ambas prestaciones son incompatibles porque cubren el mismo riesgo: la vejez. Aunque la resolución tiene varios años, sigue generando consultas constantes entre jubilados que reciben notificaciones del organismo público.

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¿Quiénes pierden la pensión Ley 73?

El fallo no aplica a toda la población pensionada, sino a un grupo muy puntual: trabajadores que estuvieron empleados en el propio IMSS, se jubilaron bajo el Contrato Colectivo de Trabajo, y que además solicitaron una pensión de cesantía en edad avanzada con base en la Ley 73 , ya sea por semanas cotizadas en otros empleos o por su historial dentro del propio organismo público.

Para estas personas, la jubilación contractual que ya reciben sustituye, absorbe y amplía los beneficios que otorgaría la pensión legal de vejez.

En consecuencia, aunque hayan acumulado cotizaciones adicionales con otros patrones, no pueden exigir una segunda pensión, ya que la normativa prohíbe que dos prestaciones cubran al mismo tiempo idéntico riesgo

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La Segunda Sala explicó con detalle por qué ambas pensiones no pueden existir: