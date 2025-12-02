En el contexto actual, Carlos Slim es reconocido por apostar a inversiones en proyectos innovadores y no vacila en tomar decisiones importantes. En este sentido, el posible cierre de Sanborns podría estar a la vista, dado que el magnate mexicano está lanzando nuevas tiendas departamentales en la Ciudad de México y el Estado de México.

El grupo Sanborns ya tiene más competencia en diversas regiones de México, en respuesta a la ambiciosa propuesta de Carlos Slim. Este proyecto empresarial tiene como objetivo transformar el mercado nacional.

¿Cuál es la función del Grupo Sanborns en México?

Según los informes financieros, se detalla que las decisiones estratégicas implementadas en la red de tiendas de Sanborns entre junio de 2023 y junio de 2024. Este documento pone de relieve el cierre de la sucursal en Cetram Toreo y de Sanborns Home & Fashion en la Ciudad de México y el Estado de México.

Adiós a una de las tiendas más queridas de México: fue reemplazada por una nueva marca de Carlos Slim.

Durante décadas, Sanborns se consolidó como una de las tiendas más emblemáticas de México, famosa por su singular fusión de tienda departamental, restaurante y cafetería. Sin embargo, en tiempos recientes, el cierre de varias de sus sucursales ha suscitado diversas reacciones entre los consumidores.

¿Qué nuevas tiendas planea abrir Carlos Slim en México?

La tienda DAX, bajo la dirección de Carlos Slim, se encuentra en proceso de expansión hacia la Ciudad de México y el Estado de México, marcando así el probable cierre de Sanborns. Este nuevo concepto de tiendas departamentales, que se especializa en productos de belleza, snacks y artículos para el hogar, inició su trayectoria en Tijuana, Baja California, en 1989, como parte del Grupo Empresarial Dorian’s, el cual fue adquirido en 2004.

La expansión de DAX se está llevando a cabo en diversas ubicaciones de la zona metropolitana del centro del país, incluyendo:

Tlalnepantla Fashion Mall

Plaza Carso

Río de la Plata

Parque Tepeyac

Plaza Las Antenas

Encuentro Fortuna

Plaza Santa Fe

Universidad

Plaza Ecatepec Las Américas

La inminente llegada de DAX sugiere que el cierre de Sanborns es una posibilidad real. Aunque no se han especificado las razones exactas detrás de estos cierres, se ha indicado que la estrategia del Grupo Carso, bajo el liderazgo de Carlos Slim, se ha centrado en adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, especialmente a raíz de la pandemia de Covid-19, que ha tenido un impacto considerable en el sector minorista.