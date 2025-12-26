Confirmado por la SEP | No habrá más clases a partir del 22 de diciembre

A través del calendario del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó cuándo comenzará el próximo período de vacaciones, uno de los periodos más esperados en el año, las cuales se extenderán hasta pasadas las fiestas decembrinas.

De esta manera, estudiantes y maestros de prescolar, primaria y secundaria no regresarán a las aulas hasta el 2026.

El titular de la SEP, Delgado Carrillo, explicó que el calendario establece 185 días de clases para la educación preescolar, primaria y secundaria. El cronograma contempla dos períodos de receso escolar: las vacaciones de invierno y las de Semana Santa . El calendario contempla también ocho sesiones de Consejos Técnicos Escolares (CTE), talleres intensivos, y nueve días de suspensión de actividades docentes en coincidencia con feriados nacionales.

¿Cuándo serán las próximas vacaciones para preescolar, primaria y secundaria?

Las vacaciones de invierno comenzaron el 22 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el 6 de enero de 2026. En tanto, las vacaciones de Semana Santa serán del 30 de marzo al 10 de abril, reanudando actividades escolares el 13 de abril.

El 7 de enero de 2026 se llevará a cabo el Taller Intensivo para personal con funciones de dirección; mientras que los días 8 y 9 del mismo mes se realizará el Taller Intensivo para personal docente. De esta manera, los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 12 .

¿Cuándo termina el ciclo escolar?

El ciclo escolar 2025-2026 finalizará el 15 de julio de 2026, asimismo se incorpora una semana adicional de vacaciones, en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer el bienestar físico, emocional y familiar de las comunidades escolares en todo el país.

El periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 será del 3 al 13 de febrero de 2026. Finalmente, el registro de calificaciones se realizará los días 14 de noviembre de 2025, 13 de marzo y 3 de julio de 2026.