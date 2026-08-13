Confirmado por la SEP: autoridades ordenaron cambiar el nombre de todas estas escuelas en el territorio de México a partir del 31 de agosto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una instrucción que afecta a instituciones educativas de todo el país: a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, ningún plantel podrá operar bajo denominaciones como “militarizada”, “militar”, “castrense” o similares.

La medida fue emitida por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo. Gobierno de México

Qué ordenó la SEP

La medida, emitida por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, contempla la revisión de autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de las instituciones particulares.

Sin embargo, la SEP aclaró que el cambio no debe entenderse únicamente como una modificación de nombres.

La instrucción abrió un proceso de revisión más amplio que puede derivar en la suspensión o clausura de aquellas instituciones que continúen ofreciendo servicios educativos bajo un esquema de carácter militar, más allá de la denominación que utilicen.

Por el momento, no está confirmado oficialmente el número definitivo de planteles afectados en todo el país. Lo que sí está establecido con certeza es la fecha límite: el 31 de agosto de 2026, día en que comienza el nuevo ciclo escolar.

A partir de entonces, ninguna institución deberá prestar servicios bajo las denominaciones o modalidades señaladas por la SEP.

Qué deben hacer las familias ante un cambio de escuela

Para las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México, la instrucción implica revisar caso por caso los planteles bajo su jurisdicción. En caso de que alguna institución sea suspendida o clausurada, deberán garantizar que los estudiantes puedan continuar su trayectoria académica sin inconvenientes.

Esto incluye la entrega de la documentación escolar correspondiente, como certificados totales o parciales, y la devolución de los pagos realizados por servicios educativos que aún no hayan sido prestados, como reinscripciones, útiles o uniformes.

Por eso, para las familias con hijos en este tipo de instituciones, la prioridad será asegurarse de que, ante cualquier cambio de escuela, se conserven todos los documentos, estudios y pagos correspondientes, y consultar con la autoridad educativa local el mecanismo para incorporarse a otro plantel si fuera necesario.