Empresas Trafalgar nombró a Carlos Septién Michel como su nuevo director general, un movimiento con el que el grupo financiero busca reforzar su estrategia de crecimiento y transformación en el mercado mexicano.

De acuerdo con un comunicado, Septién estará al frente de las Empresas Trafalgar, que incluyen a su Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) y TRF Casa de Bolsa, desde donde encabezará la estrategia del grupo.

El nombramiento se generó mientras Trafalgar busca integrar las capacidades de sus distintas empresas en una plataforma financiera y tecnológica dirigida principalmente a Pymes, emprendedores e inversionistas.

La compañía, fundada en 1996, señala que su nueva etapa estará enfocada en ampliar su oferta de valor y acompañar a sus clientes en distintas necesidades financieras, desde liquidez hasta inversión y patrimonio.

¿Quién es Carlos Septién, nuevo director general de Trafalgar?

Septién cuenta con más de 45 años de experiencia directiva, incluidos 30 años como director general y vicepresidente en empresas de los sectores financiero y de salud.

Su trayectoria incluye experiencia en expansión, institucionalización de empresas, estrategias de financiamiento y desarrollo de nuevos modelos de negocio, capacidades que el grupo busca utilizar para fortalecer su operación y acelerar el desarrollo de productos financieros para pequeñas y medianas empresas.

“México tiene un enorme talento empresarial y una generación de Pymes y emprendedores con capacidad para transformar industrias y crear nuevas oportunidades”, dijo Septién en un comunicado.

Agregó que su objetivo será integrar las capacidades de las distintas empresas de Trafalgar en una plataforma financiera y tecnológica con una oferta que responda a las necesidades de los clientes conforme evolucionan sus negocios.

Trafalgar busca integrar SOFIPO y Casa de Bolsa

El grupo plantea una oferta que combine sus distintas líneas de negocio. La SOFIPO aportará soluciones de liquidez, mientras que TRF Casa de Bolsa ofrecerá soluciones patrimoniales.

La tecnología será un componente central de esta estrategia, con el objetivo de simplificar procesos y ofrecer una experiencia financiera integrada.

Porfirio Sánchez Talavera, fundador de Trafalgar, dijo que la llegada de Septién fortalece la estrategia del grupo.

Septién Michel es ingeniero industrial por la Universidad Iberoameriana y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MSIA) de Purdue University, en EE.UU.