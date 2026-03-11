El uso de aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Cabify se ha convertido en una práctica común para millones de usuarios en las grandes ciudades de México. Sin embargo, la operación de empresas como Uber, Didi o Cabify, entre otras, en aeropuertos ha generado conflictos legales y comerciales con concesionarios tradicionales, quienes desde hace años reclaman que las plataformas compiten sin cumplir los mismos requisitos regulatorios. El debate ocurre además en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el transporte, el cual, de cara al Mundial 2026, con México como una de las tres sedes, está presente en la agenda de día. En distintas ciudades del país, autoridades han reforzado controles sobre servicios considerados “irregulares”, argumentando que la falta de regulación puede abrir espacios para delitos como robos, fraudes o incluso secuestros exprés, una problemática que ha obligado a revisar los esquemas de movilidad en zonas estratégicas como aeropuertos. En ese contexto, el Grupo Aeroportuario Marina informó que sostuvo una reunión con las 11 agrupaciones de taxis que prestan servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se anunciaron nuevas disposiciones para el transporte terrestre dentro de la terminal aérea. Entre las medidas destaca el inicio de operativos por parte de la Guardia Nacional para evitar la operación de servicios no autorizados. Durante el encuentro también se reiteró que los servicios de aplicaciones no cuentan con permiso para operar dentro de la zona federal del aeropuerto. “Los servicios de aplicación de taxis no cuentan con autorización para operar en la zona federal del aeropuerto”, indicó el Grupo Aeroportuario Marina en su boletín informativo. Las autoridades detallaron que las medidas forman parte de un proceso de reorganización del transporte terrestre en el aeropuerto de la CDMX. De acuerdo con la Secretaría de Marina, se implementarán acciones para evitar la prestación de servicios irregulares y garantizar que únicamente operen transportistas autorizados. Entre tanto, el AICM informó que habrá cambios en la infraestructura destinada a taxis. Entre ellos destaca la reubicación de la bolsa de taxis en la Terminal 2, debido a la construcción de un nuevo estacionamiento. También se instalarán nuevos módulos de venta de boletos para los servicios autorizados como parte de la remodelación en curso. El aeropuerto también anunció modificaciones en los puntos donde actualmente se venden los servicios de taxi. Según el AICM, estos espacios serán trasladados fuera del área estéril de llegadas internacionales para cumplir con la normativa aduanera vigente. “Se realizarán adecuaciones de carácter operativo cuidando no afectar los servicios autorizados y generar instalaciones dignas para la adecuada operación del transporte terrestre”, señaló el AICM en el comunicado difundido tras la reunión con las agrupaciones de taxistas. Finalmente, las autoridades destacaron que las obras forman parte de un proceso de modernización del aeropuerto y aseguraron que continuarán las mesas de diálogo con los concesionarios.