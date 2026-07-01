Con estas medidas, la CNBV busca fortalecer la transformación digital del sector financiero mexicano y ampliar las opciones de acceso al crédito.

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El Gobierno Federal enfrenta una escasez de dinero, pues entre enero y mayo de este año, los ingresos públicos mostraron una baja de 1.8% real, es decir, descontando la inflación, en relación con el mismo periodo del año pasado, al ubicarse en MXN $3,554,847 millones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los ingresos estuvieron MXN $151 millones de pesos por debajo de lo que estimó el año pasado.

La caída se debe principalmente a una baja en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En el periodo de referencia, la entrada del ISR representó MXN $1,345,292.6 millones, lo que significó una baja de 5.8%.

(foto: archivo).

La caída del ISR fue “asociada a menores pagos por declaraciones anuales de personas físicas y morales”, advierte el área de Estudios Económicos de Banamex.

El resto de los impuestos se mantuvo al alza, pues el Impuesto al Valor Agregado cerró los primeros cinco meses del año con MXN $703,350.6 millones, un alza de 3.3% real anual, mientras que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se ubicó en MXN $298,798.5 millones, un incremento de prácticamente 7% en comparación con el año pasado.

Se amarran el cinturón

Como una reacción a la caída en la recaudación, el Gobierno Federal redujo el gasto, pues se ubicó MXN $418 millones de pesos por debajo del calendario de la Secretaría de Hacienda, aunque registró un aumento real anual de 2.3%.

Al interior, el gasto programable también creció, 4.3% real anual, pero se situó MXN $307 millones por debajo del programa.

Banamex mencionó que esto sugiere que la mejora en los balances fiscales sigue descansando de forma importante en una ejecución menor a la prevista del gasto público.

Por otra parte, el gasto no programable, que incluye el pago de los intereses de la deuda, las aportaciones a estados y municipios, así como los adeudos fiscales anteriores, se redujo 2.4% real, al ubicarse MXN $111 millones por debajo de lo previsto, mientras que el costo financiero fue MXN $86 millones menor al programa y registró una contracción real anual de 9.6%.

“Este último resultado contribuyó de manera relevante a mejorar el balance frente a lo calendarizado, favorecido por condiciones financieras y cambiarias más benignas que las previstas originalmente”, señaló Banamex.