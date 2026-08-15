El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Becas Bienestar Coordinación Nacional dieron un paso hacia la digitalización de sus procesos administrativos con un convenio que permitirá incorporar la e.firma en diversos trámites y contratos. La herramienta busca reducir tiempos de atención, costos y uso de documentos físicos.

El cambio también pretende fortalecer la seguridad y certeza jurídica de los procedimientos que realiza el organismo encargado de las becas, pues la firma electrónica es “legalmente equiparable a una firma autógrafa” y permite identificar digitalmente a las personas que participan en distintos procesos.

SAT y Becas Bienestar dicen adiós al papel con la e.firma

La incorporación de esta herramienta permitirá modernizar parte de los procedimientos administrativos de Becas Bienestar Coordinación Nacional, organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que atiende a más de 20 millones de beneficiarios.

Entre los principales beneficios señalados por las autoridades se encuentran:

Firma digital de contratos.

Menor uso de documentos físicos.

Reducción de costos administrativos.

Menores tiempos de atención.

Identificación digital de usuarios.

Mayor trazabilidad de los procesos.

El convenio fue suscrito en las oficinas centrales del SAT y representa una ampliación del uso de la firma electrónica dentro de la Administración Pública Federal.

El SAT y Becas Bienestar Coordinación Nacional firmaron un convenio para incorporar el uso de la firma electrónica (e.firma) en sus procesos administrativos. SAT

¿Qué cambia con la firma electrónica del SAT?

La e.firma permitirá que Becas Bienestar utilice una herramienta digital para validar diversos procedimientos administrativos, sin depender exclusivamente de documentos físicos y firmas autógrafas.

De acuerdo con el SAT, la firma electrónica aporta certeza jurídica y confianza, además de permitir identificar digitalmente a las personas que suscriben contratos dentro de los procesos administrativos.

Becas Bienestar tiene presencia en las 32 entidades federativas y cuenta con 250 sedes auxiliares, por lo que la digitalización puede facilitar la gestión interna de una institución con millones de beneficiarios.

La unión del SAT con Becas Bienestar que beneficia a los usuarios

El principal beneficio para los usuarios está relacionado con la agilización de procesos. Aunque el convenio se enfoca en trámites administrativos del organismo, una gestión interna más rápida puede contribuir a reducir tiempos y costos relacionados con la operación de las Becas Bienestar.

El titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, señaló que el convenio “reduce costos” y permite avanzar en materia de transparencia y modernización administrativa.

Así quedará la actualizada Beca Rita Cetina 2026: cuánto entregan, a quiénes corresponde y cómo opera en primaria y secundaria (foto: archivo).

Sin embargo, esta unión no representará un cambio en los requisitos, montos, fechas de pago o mecanismos de entrega de las becas. Por ello, la incorporación de la e.firma debe entenderse como una transformación de los procesos administrativos, no como una modificación directa de los apoyos que reciben los beneficiarios.

La medida también amplía una herramienta que ya utilizan 142 dependencias del Gobierno Federal, autoridades estatales y municipales. Según el SAT, estos convenios permiten validar alrededor de 2 mil millones de servicios al mes, lo que muestra la escala que puede alcanzar la digitalización de trámites.