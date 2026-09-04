El Frigorífico Tacuarembó parará totalmente su operativa desde el próximo martes. La planta envió a 550 nuevos trabajadores a seguro de desempleo y planteó una reducción salarial del 40% como parte de la reestructura laboral que se puso en marcha debido a la caída del mercado chino.

Frigorífico Tacuarembó es una de las plantas de procesamiento de carne vacuna y ovina más importantes de Uruguay. Actualmente forma parte del grupo multinacional Marfrig.

La empresa planteó una reestructura laboral que incluye el despido de 150 personas, cambios en el sistema de producción, con impacto en los salarios, y la tercerización de algunos servicios.

El 1º de setiembre fueron enviados al seguro 750 operarios, lo que suma unos 1.300 trabajadores, de los 1700 que emplea el frigorífico.

El resto de los trabajadores realizará tareas menores y de mantenimiento, explicó el dirigente sindical Robert Rivas, quien adelantó que las negociaciones por despidos y tercerizaciones continuarán el próximo 22 de setiembre.

Las reuniones con el gobierno comenzaron ayer cuando la multinacional y el gremio se reunieron con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un encuentro en el que ejecutivos del frigorífico anunciaron los nuevos seguros de desempleo.

Se trata de un fuerte golpe para una planta frigorífica que da empleo a unos 1.700 operarios. En abril de 2026 el presidente Yamandú Orsi participó en la inauguración de las obras de ampliación del frigorífico, una inversión de 70 millones de dólares que amplió la capacidad operativa e incorporó a 570 trabajadores a una nueva línea de producción.

La Asociación de Obreros y Empleados del Frigorífico Tacuarembó (Aoefrit) y la Federación Obrera de la Industria de la Carne (Foica) fueron recibidas por la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado donde explicaron que la empresa confirmó que 550 trabajadores se sumarán a otros 750 que se encuentran amparados por el seguro de desempleo.

A esto se suma el inminente despido de 150 empleados con motivo de la reestructura laboral planteada por el Frigorífico Tacuarembó.