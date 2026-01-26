La alcaldía Tláhuac, ubicada al oriente de la Ciudad de México, se prepara para implementar una de las restricciones más estrictas en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la última semana de enero y la primera de febrero.

La medida, que entrará en vigor este jueves 29 de enero y se extenderá hasta el domingo 8 de febrero, responde a la celebración de una de las festividades religiosas más arraigadas en la demarcación: la fiesta patronal en honor al Señor de las Misericordias.

La fiesta patronal del Señor de las Misericordias convoca cada año a miles de fieles en el pueblo de Zapotitlán, al oriente de la Ciudad de México. Fuente: Shutterstock.

Tláhuac suspende venta de bebidas alcohólicas por fiesta patronal del Señor de las Misericordias

La alcaldía Tláhuac emitió un decreto oficial que establece la aplicación de la Ley Seca en el perímetro completo del pueblo de Zapotitlán del 29 de enero hasta el 8 de febrero de 2026. Esta medida extraordinaria se implementa en el marco de la celebración de la fiesta de luces y música en honor al Señor de las Misericordias, una de las festividades religiosas más importantes y concurridas de la demarcación oriental de la capital.

La restricción abarca todos los puntos de venta de bebidas alcohólicas, sin importar su naturaleza: establecimientos fijos como licorerías y supermercados, puntos semifijos como tiendas de abarrotes, y vendedores móviles o ambulantes.

Las autoridades fueron enfáticas y señalaron que no habrá excepciones durante este período, y que el objetivo principal es colaborar en la protección del bienestar de las familias asistentes, mantener el orden público durante los eventos masivos y contribuir con el cuidado del medio ambiente en la zona.

Multas de hasta 3,500 pesos y arresto: las sanciones por violar la prohibición

El incumplimiento de la Ley Seca en la Ciudad de México no es un asunto menor y conlleva consecuencias legales establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la capital del país. Tanto comerciantes como consumidores que desacaten la disposición oficial durante el período comprendido enfrentarán sanciones administrativas y, en algunos casos, penales.

De acuerdo con la normatividad vigente, violar la Ley Seca constituye una infracción tipo C, la cual contempla multas económicas que van desde los 2,463.51 hasta los 3,519.30 pesos. Este monto se calcula en función de las Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor para 2026 es de 117.31 pesos.

Sin embargo, las consecuencias no se limitan únicamente a lo económico. Los infractores también pueden ser castigados con arresto administrativo que va de 25 a 36 horas en los separos correspondientes. Como alternativa, las autoridades pueden imponer trabajo comunitario de 12 a 18 horas, el cual deberá cumplirse en las instituciones o programas designados por la alcaldía.

Para los establecimientos comerciales, las sanciones pueden ser aún más severas, ya que además de las multas y posibles arrestos de los responsables, existe el riesgo de clausura temporal del negocio y la suspensión de licencias de funcionamiento.

Autoridades de Tláhuac realizarán operativos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la Ley Seca durante los días de celebración religiosa. Fuente: Shutterstock.

¿Qué establecimientos deben acatar la medida y qué zonas están afectadas?

La Ley Seca decretada en Tláhuac tiene un alcance territorial y comercial claramente definido. La restricción aplica específicamente para el perímetro que comprende el pueblo de Zapotitlán , donde se llevará a cabo la celebración patronal del Señor de las Misericordias.

Todos los giros comerciales autorizados para la venta de bebidas alcohólicas deberán suspender esta actividad durante los 11 días que dure la medida. Esto incluye licorerías especializadas, supermercados y tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, misceláneas y tiendas de abarrotes, vinaterías, depósitos de cerveza, restaurantes con licencia para venta de alcohol, bares, cantinas y centros nocturnos, así como cualquier punto de venta ambulante o eventual que opere en la zona.

Es importante destacar que la restricción no solo prohíbe la venta, sino también el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos dentro del perímetro establecido. Esto significa que incluso quienes adquieran alcohol fuera de la zona de restricción no podrán consumirlo en las calles, parques o espacios abiertos de Zapotitlán durante el período de la Ley Seca.