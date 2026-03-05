El Gobierno nacional dispuso una serie de medidas especiales con motivo de las elecciones legislativas en Colombia, entre ellas la aplicación de la ley seca en diferentes regiones del país, incluidas Bogotá, Cundinamarca y Antioquia. Estas restricciones hacen parte del Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, que establece disposiciones para preservar el orden público antes, durante y después de la jornada electoral del domingo 8 de marzo, cuando los ciudadanos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Las medidas buscan garantizar que el proceso democrático se desarrolle con normalidad y sin incidentes, en una contienda en la que participan 3.144 candidatos para el Senado y la Cámara de Representantes. De acuerdo con lo informado por Caracol, el decreto también incluye controles relacionados con propaganda política, eventos de campaña y pasos fronterizos. Durante este periodo, las autoridades locales y la Policía intensifican los operativos para asegurar que se cumplan las normas establecidas para la jornada electoral. De acuerdo con la normativa expedida por el Gobierno, la ley seca para las elecciones del Congreso comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo. A partir de ese momento queda prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales, una restricción que se aplica en diferentes ciudades y departamentos del país, entre ellos Bogotá, Cundinamarca y Antioquia. La medida permanecerá vigente hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo, varias horas después de finalizada la jornada de votación del domingo. Además, el decreto establece que alcaldes y gobernadores pueden ampliar el horario de la restricción si consideran que es necesario para mantener el orden público en sus territorios. La aplicación de la ley seca durante los procesos electorales tiene como objetivo prevenir disturbios, reducir conflictos y facilitar el trabajo de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad durante la jornada de votación. Estas disposiciones forman parte de un conjunto de medidas que también incluyen restricciones a la propaganda política, vigilancia especial en el transporte y limitaciones temporales en algunos pasos fronterizos, con el fin de asegurar que el proceso democrático se desarrolle sin inconvenientes. La normativa también establece que durante el día de las elecciones no está permitido exhibir carteles, pasacalles, vallas o afiches de campaña. En caso de incumplimiento, la Policía Nacional puede retirar ese material y aplicar sanciones. Sin embargo, los votantes sí pueden llevar un elemento de ayuda pequeño, de máximo 10 centímetros por 5,5 centímetros, para recordar el partido o candidato de su preferencia al momento de marcar el tarjetón. El decreto también indica que, en los días cercanos a las votaciones, los actos políticos solo podrán realizarse en espacios cerrados, una medida orientada a mantener el control del orden público durante el periodo electoral. Durante esta jornada se elegirán los integrantes del Congreso para el período 2026-2030. En el caso del Senado, se escogerán 102 miembros: 100 por circunscripción nacional y dos por circunscripción indígena, según explicó El País. Los ciudadanos pueden votar por listas abiertas o cerradas, según la modalidad adoptada por cada partido o coalición. Para la Cámara de Representantes, la elección se realiza por circunscripciones territoriales en cada departamento y en Bogotá, de acuerdo con su población. A esto se suman curules especiales: una para colombianos en el exterior, dos para comunidades afrodescendientes, una indígena y 16 para las víctimas del conflicto armado en las zonas más afectadas. Además, algunos partidos y coaliciones realizarán consultas presidenciales el mismo día. En un único tarjetón, los votantes podrán escoger solo una consulta (izquierda, centro o derecha) para definir el candidato que competirá en la primera vuelta presidencial.