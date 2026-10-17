Mujer y su hija, ambas mexicanas en medio de las montañas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para el cuarto trimestre del 2025 vivían en el país más de 54,9 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales, el 75,5% habían tenido por lo menos un bebé nacido vivo durante su vida.

Desde el Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar, buscan ayudar a las madres trabajadoras más vulnerables con un apoyo económico que entrega cada dos meses 1,650 pesos por medio del programa social Madres Trabajadoras.

Madre e hijo beneficiados por el programa Madres Trabajadoras. Gobierno de México

De esta forma, el Gobierno de México contribuye a mejorar las condiciones de vida de menores y jóvenes de 0 a 23 años de edad bajo situación de vulnerabilidad ante la la ausencia de uno o ambos padres.

Requisitos que pide el Programa Madres Trabajadoras con hijos hasta los cuatro años

El Programa para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras apoya a más de 300.000 mil mujeres en situación de vulnerabilidad, según el Segundo Informe del Gobierno de México. De momento, estos son los requisitos que exige el Gobierno:

El adulto tutor de los menores debe estar trabajando, buscando empleo o estudiando. Que no cuente con el servicio de cuidado infantil por medio de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. Tener hijos de 0 hasta 4 años con o sin discapacidad

En apoyo económico se entrega por hogar a un máximo de tres hijos, salvo que se trate de nacimientos múltiples. Si los menores cumplieron la edad límite en el transcurso del bimestre corriente, el Gobierno otorgará el subsidio completo siendo ese el último.

Mujer mexicana se ríe con su hija pequeña. Gobierno de México

¿Cuánto dinero reciben las madres trabajadoras según sea el caso?

El programa cuenta con dos modalidades que abarcan el rango completo de edades desde los 0 hasta los 23 años. Para la modalidad de “Apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras”, el apoyo se entrega en en estos dos casos:

Niños y niñas de 0 y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad reciben 1,600 pesos bimestrales por cada menor registrado. Niñas y niños con discapacidad de 0 y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad reciben 3,700 pesos bimestrales por cada menor con discapacidad registrado.

Números que reportó el Gobierno de México sobre el apoyo para los hijos de madres trabajadoras en el 2025 y 2026. Gobierno de México

Listado completo de documentos que exige este programa del Gobierno de México

De momento el Gobierno no ha anunciado inscripción abierta para el Programa de Madres Trabajadoras, sin embargo, el apoyo sigue vigente y esta es la documentación que exige en todos los casos, incluyento la población indigena.

Escrito bajo protesta de decir verdad que indique si trabaja, busca trabajo o estudia. Si estudia, presentar constancia de estudios.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE (excepto tutores).

Identificación oficial vigente, original y copia.

CURP, original y copia. Si es menor de edad, presentar pasaporte, acta de nacimiento o carta de identidad municipal.

Comprobante de domicilio actualizado: recibo de luz, agua, teléfono, predial o constancia de residencia. Presentar original y copia.

Documentos de la niña o el niño beneficiario

Acta de nacimiento, original y copia.

CURP, original y copia.

Niñas y niños con discapacidad

Acta de nacimiento y CURP, ambas en original y copia.

Si la discapacidad no es visible, certificado médico original de una institución pública de salud o de un especialista con cédula profesional en el tipo de discapacidad.

Población indígena

Documentos de la madre, padre o tutor:

Vivir en un municipio considerado indígena por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Constancia de pertenencia a la comunidad o documento de autoridades indígenas, o carta de pertenencia elaborada ante dos testigos.

Escrito bajo protesta de decir verdad que indique si trabaja, estudia o se capacita.

Documentos de la niña o el niño:

Constancia de la partera o persona que asistió el nacimiento, con la firma de dos testigos.

Niñas y niños indígenas con discapacidad: si la discapacidad no es visible, presentar un escrito del médico tradicional de la comunidad que avale la condición médica.