En el segundo trimestre de 2026, la economía mexicana tuvo un crecimiento de 2.5% anual.

En esta noticia T-MEC alcanzaría acuerdo el año entrante

Después del resultado de la economía en el segundo trimestre, una ola de optimismo económico se ha apoderado de los analistas económicos del país.

En esta ocasión, Citi elevó su pronóstico de crecimiento para el cierre del año, pues estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 1.3% este año, lo que significa una mejora desde el pronóstico anterior, establecido en 1.1% y se alinea con el consenso de analistas consultados por Citi y por el Banco de México.

Sin embargo, el pronóstico se mantiene por debajo de la estimación de la Secretaría de Hacienda, que a finales del mes pasado aseguró que la economía nacional crecerá al menos 1.5% en el año.

Si bien el pronóstico de Citi arroja un mejor panorama para el resto de 2026, el banco advierte que el país enfrenta un panorama de debilidad de inversión, la incertidumbre por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), así como un menor dinamismo en el empleo formal.

En el segundo trimestre, la economía mexicana tuvo un crecimiento de 2.5% anual; sin embargo, los economistas advierten que el crecimiento fue impulsado por un factor temporal: la construcción rebotó en abril, derivado de las obras de infraestructura derivada del Mundial de Futbol, mientras que en mayo volvió a desacelerarse.

En este sentido, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi, consideró poco probable que ese ritmo se sostenga en la segunda mitad de 2026.

Para 2027, la institución proyecta un crecimiento cercano al 2%, condicionado a una mayor claridad sobre el T-MEC y a una ejecución más acelerada del Plan México.

T-MEC alcanzaría acuerdo el año entrante

Los analistas de Citi consideraron que será muy complicado que este año se alcancen los acuerdos necesarios para establecer una prórroga del T-MEC y ve más factible que ocurra en 2027.

No obstante, Ruiz destacó que México continúa ganando participación en las importaciones estadounidenses pese a los aranceles y la incertidumbre, frente a China y Canadá.

Parte de ese avance proviene de las exportaciones de máquinas de procesamiento de datos, que prácticamente se duplicaron en los últimos meses por el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos, aunque Citi advirtió que México todavía importa una parte importante de los insumos, incluidos microchips provenientes de Taiwán, por lo que el valor agregado que permanece en el país es menor.

Por otra parte, advirtieron que las exportaciones de vehículos y autopartes han disminuido y la producción manufacturera continúa débil, lo que mantiene al sector automotor como uno de los principales frenos.