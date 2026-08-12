Oficial y definitivo | Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana anularán la CURP a las personas que cometan este error. (Representación creada con IA)

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es uno de los documentos de identificación más utilizados en México y debe corresponder a una sola persona. Sin embargo, puede ocurrir que un ciudadano tenga más de una clave registrada.

La información oficial del Registro Nacional de Población (RENAPO) explica qué sucede en estos casos y cómo se corrige la duplicidad. No se trata de una nueva medida ni de una disposición exclusiva para Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla o Tijuana: el procedimiento forma parte de las reglas de identificación y registro de la CURP en México.

El documento oficial es claro: cuando la asociación de las claves resulta procedente, las CURP pueden vincularse y la persona queda con una sola clave vigente.

CURP duplicada: qué ocurre si una persona tiene más de una

RENAPO señala que puede asociar dos CURP cuando comprueba que ambas pertenecen a la misma persona y fueron generadas con la misma Acta de Nacimiento.

El documento oficial explica textualmente: “Podremos asociar tus CURP cuando verifiquemos que ambas te pertenecen, porque se generaron con tu misma Acta de Nacimiento”.

Esto significa que el organismo debe verificar primero que las claves duplicadas correspondan efectivamente a la misma persona antes de realizar la asociación.

Una vez que el procedimiento es aprobado, RENAPO establece:

“Si la asociación es procedente, colocaremos aquí la(s) clave(s) asociada(s) y tendrás ya sólo una CURP vigente”.

Lo que ocurre es que, una vez realizado el trámite correspondiente, queda una sola CURP vigente y la otra clave queda asociada sin conservar esa condición de vigencia.

¿Por qué una persona puede tener más de una CURP?

El material oficial de RENAPO menciona algunos casos en los que una persona puede tener más de una CURP.

Entre ellos se encuentran quienes cuentan con un Acta de Reconocimiento o quienes realizaron un cambio de identidad de género.

En estas situaciones, antes de solicitar una cita para asociar las claves, la autoridad pide verificar determinada información en el Registro Civil.

El documento señala que la persona debe comprobar que su primera acta esté reservada y que no aparezca en la plataforma nacional del Registro Civil. RENAPO advierte que “solo así podremos asociar las CURP”.

Qué hacer si una persona fue registrada más de una vez

Hay otro supuesto posible: que una persona haya sido registrada más de una vez ante el Registro Civil.

En este caso, RENAPO indica expresamente:

“En caso de que te hayan registrado más de una vez, solicita orientación a tu Registro Civil sobre el trámite que debes realizar”.

Esto quiere decir que la duplicidad de CURP no siempre se resuelve directamente con una asociación automática. Si existen dos registros de nacimiento, primero puede ser necesario regularizar la situación ante el Registro Civil.

El propio material oficial utiliza como principio la frase “Una persona, un registro de nacimiento, una sola CURP”.

¿Anulan una CURP cuando una persona tiene dos registradas?

Cuando RENAPO confirma que las claves corresponden a una misma persona y la asociación resulta procedente, la persona queda con una sola CURP vigente.

La otra clave queda vinculada como CURP asociada. Además, por razones de protección de la información, RENAPO indica que la CURP asociada no se mostrará, salvo que la persona solicite que sea visible durante el trámite.

Por eso, hablar de una “anulación” puede ser una simplificación: el término utilizado por el documento oficial es asociación de CURP, cuyo resultado es que exista solamente una clave vigente.

Qué debe hacer una persona que descubre que tiene dos CURP

El procedimiento depende del motivo por el que existan las claves duplicadas:

Verificar que ambas CURP realmente correspondan a la misma persona.

Consultar el Registro Civil si existen dos registros de nacimiento.

En los casos señalados por RENAPO, verificar que el primer acta esté reservada y fuera de la plataforma nacional del Registro Civil antes de solicitar la asociación.

Realizar el procedimiento correspondiente para que, cuando la asociación sea procedente, quede una sola CURP vigente.

RENAPO también remite a los ciudadanos al directorio de las Oficialías del Registro Civil disponible a través del portal oficial de la Secretaría de Gobernación para recibir orientación sobre estos trámites.