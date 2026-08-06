Confirmado y oficial | El miércoles 16 de septiembre será feriado en todo el país: cerrarán bancos, escuelas y oficinas.

El calendario oficial de México establece que el miércoles 16 de septiembre de 2026 será día de descanso obligatorio en todo el país. La fecha conmemora el aniversario del inicio de la Independencia y se encuentra reconocida expresamente por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

No se trata de una medida, sino de un feriado nacional. Debido a que en 2026 caerá a mitad de semana, habrá una interrupción de actividades en escuelas, sucursales bancarias y numerosas oficinas públicas.

Cuándo será el feriado del 16 de septiembre

El descanso obligatorio será el miércoles 16 de septiembre de 2026. A diferencia de otros feriados mexicanos que se trasladan al lunes, esta conmemoración se mantiene siempre en su fecha original.

La jornada recuerda el inicio de la lucha por la Independencia de México, encabezada por Miguel Hidalgo en 1810. Las celebraciones comienzan durante la noche del 15 de septiembre con la ceremonia del Grito y continúan al día siguiente con actos cívicos y desfiles.

Qué cerrará durante el feriado nacional

La Secretaría de Educación Pública incluyó el 16 de septiembre entre las fechas con suspensión de labores docentes del ciclo escolar 2026-2027. La medida se aplica a las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional, así como a las escuelas normales.

También cerrarán las sucursales de los bancos y otras entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los usuarios podrán seguir realizando operaciones mediante cajeros automáticos, aplicaciones, banca por internet y corresponsales bancarios.

Fuente: Shutterstock Laura Primo

Durante la jornada se espera la suspensión de actividades en numerosas dependencias y oficinas gubernamentales. Sin embargo, continuarán los servicios esenciales, como hospitales, seguridad pública, protección civil, transporte y atención de emergencias.

El cierre no significa que todos los comercios y empresas privadas deban permanecer sin actividad. Cada empleador puede determinar el personal necesario para operar, respetando las condiciones especiales de pago establecidas por la legislación laboral.

Cuánto deben pagar si una persona trabaja el 16 de septiembre

Quienes descansen el 16 de septiembre tienen derecho a recibir su salario diario normal. Si una persona debe prestar servicios durante el feriado, su empleador tendrá que pagarle el salario correspondiente al descanso más un salario doble por el trabajo realizado.

En términos prácticos, el trabajador deberá recibir un pago triple por esa jornada, de acuerdo con las reglas aplicables a los días de descanso obligatorio.

Después del 16 de septiembre, los días de descanso obligatorio que quedan en 2026 son: