Es oficial: Texas, Nuevo México, Arizona y California permitirán la entrada legal y automática sin pasaporte ni visado estadounidense para quienes presenten este documento

Viajar a Estados Unidos implica, para la mayoría de los turistas mexicanos, cumplir con una serie de requisitos migratorios. Entre ellos destacan el visado y el pasaporte, documentos considerados esenciales para ingresar al país.

Sin embargo, existe una alternativa que permite a ciertos ciudadanos mexicanos entrar legalmente a zonas específicas de Estados Unidos sin necesidad de presentar visa ni pasaporte estadounidense durante periodos cortos.

El documento que permite cruzar sin visa ni pasaporte

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés) puede utilizarse por sí sola para ingresar a las llamadas “zonas fronterizas” de Estados Unidos por vía terrestre o marítima.

La vigencia del documento es de 10 años desde su emisión, por lo que las autoridades recomiendan verificar que continúe vigente antes de viajar.

Viajar con la BCC más allá de las áreas autorizadas puede resultar en rechazo inmediato en la frontera. Fuente: Shutterstock.

Este documento permite permanecer hasta 30 días en determinadas regiones fronterizas sin necesidad de presentar pasaporte ni visa estadounidense. Además, las autoridades señalan que, cuando la BCC se presenta junto con un pasaporte, puede utilizarse como una visa estadounidense convencional y habilita viajes por cualquier medio de transporte.

Los estados y zonas a las que se puede ingresar

La autorización aplica únicamente para visitas temporales relacionadas con turismo, negocios no remunerados o visitas familiares.

California

En California, los visitantes pueden desplazarse hasta 40 kilómetros de la frontera. En Arizona, el límite permitido es de 120 kilómetros desde la línea fronteriza.

Nuevo México

En el caso de Nuevo México, la autorización comprende hasta 88 kilómetros desde la frontera o hasta la Interestatal 10, tomando como referencia el punto más al norte.

Texas

Para Texas, la permanencia permitida es dentro de un radio de 40 kilómetros desde la frontera con México.

Las autoridades estadounidenses precisan que estas condiciones aplican cuando la Tarjeta de Cruce Fronterizo se utiliza sin pasaporte.

Quiénes pueden solicitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo

Las personas interesadas en obtener este documento deben cumplir con varios requisitos establecidos por las autoridades migratorias:

ser ciudadano mexicano

residir en México

contar con un pasaporte vigente durante el proceso de solicitud

cumplir con los criterios de elegibilidad correspondientes a las visas B1 o B2

demostrar vínculos sólidos con México que sirvan como garantía de retorno al país.

El trámite puede realizarse en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado estadounidense más cercano.