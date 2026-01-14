Claudia Sheinbaum confirmó que los pensionados que cumplan esta condición recibirán 38,000 pesos en su cuenta bancaria.

El Gobierno de México confirmó un ajuste relevante en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que entrará en vigor en 2026. El anuncio generó expectativa entre millones de beneficiarios por el monto total que podrán recibir.

Aunque el pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se entrega de forma bimestral, la suma anual alcanzará los 38.000 pesos para quienes cumplan con una condición administrativa indispensable. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el programa mantiene su carácter universal y sin intermediarios.

Claudia Sheinbaum con los adultos mayores. Claudia Sheinbaum en IG

¿Cuál es la condición para recibir los 38 mil pesos?

La Secretaría de Bienestar explicó que el monto anual corresponde a quienes estén debidamente registrados y mantengan activa su cuenta bancaria del Banco del Bienestar que tiene el programa. En 2026, el apoyo bimestral pasó de 6,200 a 6,400 pesos.

Inicio el pago actualizado de la Pensión para Adultos Mayores. Gobierno de México

“El depósito se realiza directamente en la cuenta del beneficiario, conforme al calendario establecido por la primera letra del apellido”, señala la dependencia en su comunicación oficial.

Para recibir el total anual, las personas adultas mayores deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Registro vigente en la Pensión Adulto Mayor

Cuenta bancaria activa del Banco del Bienestar

Documentación completa y actualizada

Requisitos y calendario de pago en 2026: Pensión Adulto Mayor

La persona solicitante adulta mayor debe presentar acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, CURP reciente, comprobante de domicilio y número telefónico de contacto, de acuerdo con los lineamientos oficiales del programa.

Calendario de pagos para enero y febrero. Gobierno de México

“La documentación es indispensable para garantizar que el apoyo llegue de manera directa y sin contratiempos”, indica la Secretaría de Bienestar en su portal institucional.

El pago de la Pensión Adulto Mayor se realizará de forma escalonada durante enero, conforme al calendario oficial 2026, que asigna fechas según la letra inicial del primer apellido. A partir del día del depósito, los recursos pueden retirarse o utilizarse sin restricción.