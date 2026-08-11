República Dominicana, Colombia y Perú mantienen requisitos estrictos para el ingreso de visitantes que todos los interesados en conocer estos destinos deben tener en cuenta al momento de planear su viaje para evitar inconvenientes con las autoridades y las aerolíneas.

Uno de los puntos principales está relacionado con la validez del pasaporte de cada viajero, dado que las naciones establecen reglas diferentes sobre la vigencia requerida de este documento y conocerlas de antemano permite renovar a tiempo en caso de que resulte necesario.

Qué exige República Dominicana para el pasaporte de los visitantes

República Dominicana pide como requisito obligatorio a todos los viajeros que ingresan en calidad de turistas contar con un pasaporte que tenga una validez de al menos 6 meses al momento de viajar.

En el caso de los países de la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, hasta el 31 de diciembre de este año se permite que viajen con un pasaporte vigente únicamente durante su estadía en el país.

Contar con un pasaporte vigente es esencial para poder viajar internacionalmente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué exige Colombia para el pasaporte de los visitantes

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que todos los extranjeros que quieran visitar el país deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente (se aconseja una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha en la que se ingresa al país)

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Qué exige Perú para el pasaporte de los visitantes

En este caso, la Superintendencia Nacional de Migraciones detalla que todos los visitantes deben contar con un pasaporte cuya vigencia tenga al menos 6 meses de validez. “Si tu pasaporte no cumple con este requisito, no podrás ingresar al país”, se afirma.

Los ciudadanos de la Comunidad Andina y Mercosur, tienen permitido el ingreso presentando únicamente su cédula de identidad.

Viajes internacionales: información esencial que todos deben conocer

Además, las autoridades internacionales también exigirán