El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que los extranjeros que deseen ingresar al país deben presentar un pasaporte válido y una visa americana estampada en él, además de cumplir con otros requisitos

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que los extranjeros que deseen ingresar al país deben presentar un pasaporte válido y una visa americana estampada en él, además de cumplir con otros requisitos.

No obstante, para salir de Estados Unidos también se deben seguir una serie de reglas como cumplir con la vigencia solicitada del pasaporte y tramitar de forma correcta los permisos del país de destino.

Estados Unidos prohíbe el ingreso y salida de todos los ciudadanos y extranjeros: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

Los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos tendrán que contar con:

Pasaporte vigente que tenga al menos seis meses de vigencia.

Tramitar una visa americana que se corresponda con el motivo del viaje o una Autorización ESTA.

En determinados casos, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también pueden pedir que se presente un boleto de regreso u continuación de viaje, y comprobantes de alojamiento y solvencia económica para costear la estadía.

Para salir de Estados Unidos también se deben seguir una serie de reglas como cumplir con la vigencia solicitada del pasaporte y tramitar de forma correcta los permisos del país de destino. ChatGPT

Renovar el pasaporte en Estados Unidos

Por otro lado, aquellos ciudadanos que deseen viajar al exterior y no cumplan con la regla de los seis meses, deben renovar su pasaporte o solicitar uno nuevo, sino se cumplen con los requisitos para acceder a la renovación.

Tener 25 años o más.

Estar físicamente en Estados Unidos o en un territorio estadounidense al presentar la solicitud.

Tener consigo el pasaporte que renovará.

El pasaporte no debe estar dañado ni denunciado como perdido o robado.

Debió emitirse con una vigencia de 10 años.

Debe vencer dentro del próximo año o haber vencido hace menos de cinco años.

No solicitar cambios de nombre, sexo ni otros datos personales.

En línea

Ingrese al portal oficial de renovación y complete los datos solicitados. Suba una fotografía digital que cumpla con los estándares impuestos por el Departamento de Estado y pague las tarifas que correspondan según el trámite.

No debe enviar su pasaporte anterior, pero debe saber que queda cancelado y ya no se podrá usar para viajar.

Por correo

Abrir el Form Filler oficial y completar el Formulario DS-82, y posteriormente imprimirlo, firmar y colocar la fecha que corresponda.

Adjuntar el pasaporte que se desea renovar, una foto para pasaporte que cumpla con los requisitos, y abone las tasas correspondientes.

Solicitar uno nuevo

Quienes no puedan renovarlo, deben completar el Formulario DS-11, imprimirlo y no firmarlo hasta llevar la documentación a la oficina y el agente se lo indique.

Se debe presentar algún comprobante de ciudadanía como:

Certificado de nacimiento emitido en Estados Unidos.

Pasaporte estadounidense anterior, completo y en buen estado.

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero.

Certificado de Naturalización o de Ciudadanía.

Busque una oficina de aceptación autorizada, verifique si exige cita previa y preséntese con:

DS-11 sin firmar.

Prueba original de ciudadanía y fotocopia.

Identificación y fotocopia.

Fotografía.

Pagos correspondientes.

Tramitar una visa para ingresar a Estados Unidos

Para tramitar una visa americana se debe:

Completar en línea el Formulario DS-160. Guardar e imprimir la hoja de confirmación del DS-160. Crear una cuenta en el sistema oficial de citas para visas. Pagar la tarifa de solicitud correspondientes. Programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). Acudir con el pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago y la documentación de respaldo solicitada, que pueda acreditar el propósito del viaje y los vínculos con su país de origen.

Esperar la resolución de la solicitud y recibir el pasaporte con la visa estampada.