La nueva etapa del servicio militar obligatorio se caracteriza por la reducción de tiempos, la reorganización del adiestramiento y la revalorización de la Cartilla Militar liberada, un documento esencial para la realización de diversos trámites oficiales y el acceso a oportunidades profesionales en el país.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha llevado a cabo modificaciones en el modelo de cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN), centrado particularmente en los nacidos en 2008 y los jóvenes remisos. Este cambio tiene como objetivo modernizar el proceso, manteniendo su esencia cívico-formativa.

El Servicio Militar Nacional (SMN) en México continuará siendo obligatorio durante 2026, implementando un esquema renovado que busca facilitar su compatibilidad con las actividades académicas y laborales de los jóvenes.

Es oficial | Comenzó el Servicio Militar Obligatorio para los nacidos después del 2007: serán solo 13 sesiones por año (foto: archivo). Freepik

Servicio Militar Nacional 2026: cambios clave y cómo funcionará el nuevo modelo de adiestramiento

La innovación más significativa del SMN 2026 radica en la adopción del adiestramiento intensivo, una modalidad que posibilita el cumplimiento del servicio en un período notablemente más breve en comparación con años previos. De este modo, los jóvenes seleccionados deberán participar únicamente en 13 sesiones sabatinas, equivalentes a aproximadamente tres meses de duración total.

El modelo recién implementado tiene como objetivo facilitar la realización del servicio militar en México sin ocasionar una interrupción considerable en las actividades diarias de los conscriptos, tales como estudios universitarios, empleo o prácticas profesionales.

Resulta formal | Inició el Servicio Militar Obligatorio para los nacidos después del 2007: habrá solo 13 sesiones por año (foto: archivo).

Registro al Servicio Militar 2026: cronograma y fechas clave para la clase 2008 y remisos

El registro para el Servicio Militar Nacional 2026 ya ha sido habilitado. Aquellos individuos nacidos en 2008, así como los remisos que no completaron el procedimiento en años previos, inician su periodo de alistamiento desde el 2 de enero hasta el 15 de octubre de 2026.

En este sorteo del Servicio Militar se asignará una bola de color (blanca, azul o negra), la cual determinará si el conscripto debe presentarse para el adiestramiento activo, permanecer en disponibilidad o quedar exento del servicio. Las autoridades aconsejan no esperar hasta las últimas semanas de octubre, dado que la alta demanda tiende a saturar las oficinas de reclutamiento en todo el territorio nacional.

El procedimiento debe llevarse a cabo de forma presencial en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al lugar de residencia del interesado. Posteriormente a la finalización del registro, los jóvenes deberán permanecer atentos al mes de noviembre de 2026, cuando se ejecutará el sorteo del Servicio Militar.

Cartilla Militar liberada: requisitos, beneficios y por qué sigue siendo imprescindible

Para obtener la **Cartilla Militar liberada**, es fundamental seguir un procedimiento que propicie el crecimiento académico y profesional.

Los interesados en iniciar el trámite del **Servicio Militar Nacional** deberán presentar una serie de documentos obligatorios. La lista de requisitos es la siguiente: