Confirmado | Ampliarán una de las autopistas más transitadas del país: ahora tendrá 146 kilómetros y cuatro carriles

El Gobierno de Claudia Sheinbaum, por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, confirmó la ampliación de una de las autopistas más transitadas del país, clave para la conexión entre el puerto de Lázaro Cárdenas y el centro de México, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante una conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, informó que la modernización permitirá pasar de dos a cuatro carriles, con un camellón central, mejorando la seguridad vial y reduciendo los tiempos de traslado en un corredor estratégico para el comercio.

El proyecto integrará varios tramos ya en ejecución y otros de nueva construcción, con el objetivo de unir de forma continua a Morelia con Lázaro Cárdenas, impulsando la competitividad logística y el desarrollo regional mediante infraestructura carretera de alto impacto económico.

Avances clave del corredor carretero

Jesús Esteva Medina detalló que ya existe avance en la conexión entre Morelia y Nueva Italia, además de que la autopista Pátzcuaro–Uruapan será inaugurada en las próximas semanas junto con la presidenta de México, quedando prácticamente concluida, salvo dos puentes ferroviarios pendientes.

“El marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” permite acelerar obras estratégicas, explicó el funcionario, quien subrayó que la instrucción presidencial fue adelantar los plazos y concluir en 2026 tramos originalmente programados para 2027, reforzando el compromiso federal con la entidad.

Tramos y montos anunciados:

Pátzcuaro – Uruapan / 50 km: 1,792 mdp – conclusión febrero de 2026

Uruapan – Nueva Italia / 60 km: 7,049 mdp – conclusión diciembre de 2026

Lázaro Cárdenas – Nueva Italia / 146 km: 16,000 mdp – inicio de obra enero de 2026

La Nueva autopista con orgullo mexicano de 146 kilómetros

El secretario confirmó el arranque de los trabajos de la autopista Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, un tramo de 146 kilómetros que permitirá cerrar el circuito carretero desde Morelia hasta el puerto, fortaleciendo la conectividad entre el Pacífico y el centro del país.

“Esto significa que va a pasar de dos a cuatro carriles con un camellón al centro”, señaló Esteva Medina, al precisar que las obras iniciaron en dos frentes, desde Nueva Italia y desde Lázaro Cárdenas, donde ya se realizan trabajos de despalme.

MEX2485. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/01/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum expresó su confianza en que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para este año, concluirá de manera positiva, pese a las tensiones que puedan surgir, al considerar que mantener el acuerdo comercial conviene a los tres países.

La nueva carretera de Claudia Sheinbaum llegará por etapas de construcción

La nueva autopista se ejecutará en un periodo de cuatro años y estará dividida en tres etapas, que incluyen 80, 43 y 23 kilómetros respectivamente, con una inversión escalonada que permitirá avanzar de manera simultánea en diferentes zonas del trazo carretero.

El proyecto contempla 45 pasos inferiores vehiculares, tres pasos superiores, 28 puentes de concreto, ocho pasos ferroviarios y un túnel, además de tres puentes de acero de hasta 300 metros, ubicados en zonas de presas durante la tercera etapa de construcción.