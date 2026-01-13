La presidenta insiste en la no intervención de Estados Unidos a México

Entre los anuncios de hoy en Palacio Nacional, la presidenta de México, con los dirigentes del IMSS, IMSS bienestar e ISSSTE, dieron a conocer datos sobre su gestión en el año pasado:

En 2025 el IMSS incrementó las atenciones en 14 millones más que el año anterior. Aumentaron las cirugías en 29% con 1.7 millones más. Se cubrieron 29.3 millones de consultas de especialidad, lo que significó 22% más. De las consultas familiares, las más comunes, se cubrieron 104 millones, es decir, 8% más que el año previo.

Sobre el ISSSTE, la institución aplicó la práctica de algunos empleados con turnos de ocho horas (de manera voluntaria) en lugar de seis, como solían hacerlo. Gracias a esta medida se aumentó 21% el número de consultas familiares, es decir, 18.3 millones más que 2018.

El IMSS Bienestar, el organismo descentralizado que surgió para reemplazar al Insabi, y que se enfoca en zonas más marginadas, presumió que llegó a atender a 13 millones de personas. Tuvo seis millones de consultas de especialización, 500 mil partos, 250 trasplantes. Durante 2025 inauguraron 15 hospitales y cuatro centros de salud. Todos superaron las metas que se habían propuesto para tal año.

Sheinbaum contra la oposición, otra vez

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, señaló el día de ayer que la relación entre ambas naciones es la más tersa de la última década. Esto después de la llamada entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Ayer mismo la mandataria de México señaló que “queda descartada una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano”.

Como continuación del mismo tema, hoy Claudia Sheinbaum volvió a señalar a la oposición de no tener fuerza nacional y por eso buscan hablar mal de su gobierno en el extranjero.

“Buscan la intervención quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país, quiénes hablan de la necesidad de intervención, la mayoría de los que no están con nosotros, pues es el PRIAN”, arremetió contra la oposición.

Retomó el discurso nacionalista y dijo que “cualquier tema, los mexicanos somos capaces de resolverlo”, insinuando que no se requiere de intervención extranjera. La postura con los otros países es de colaboración, coordinación y de mantener relaciones productivas, insistió.

Privacidad, IA y fraudes

Sobre el registro de las líneas telefónicas con los datos personales de los usuarios, que será una obligación durante este 2026, señaló la mandataria que no se trata de vigilancia, sino que “es para combatir delitos”.

Puso el acento en que la información estará en manos de las empresas privadas, no en el gobierno. Recordemos que previamente se han presentado varios casos de robo de información, tanto del gobierno como de los mismos operadores de telefonía.

Con la desaparición del INAI, el organismo que prevenía el mal uso de la información de los ciudadanos, el panorama no parece ser el mejor para los usuarios.

La presidenta indicó que en caso de un delito como fraude o extorsión (los delitos que se buscan reducir con esta medida) las autoridades judiciales podrían pedir la información a las empresas operadoras, si hay una denuncia previa.

También señaló los fraudes que algunos programas de gobierno han sufrido. Destacó el uso de IA para generar videos, mensajes y audios falsos para pedir dinero del programa del bienestar.

Anunció la creación de un laboratorio de IA para prevenir estos fraudes.