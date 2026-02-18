La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una ambiciosa reforma laboral que ya cuenta con la aprobación del Senado, centrando gran parte de su atención en la regulación de las horas extra. Esta iniciativa busca transformar la dinámica actual de trabajo en México, donde la jornada regular se mantiene en ocho horas para el turno diurno, pero cuya extensión fuera de este horario sufrirá modificaciones drásticas en su gestión y topes permitidos. Actualmente, la legislación mexicana no impone un techo al número de horas adicionales que un empleado puede laborar, permitiendo que la voluntad del trabajador dicte la duración de su jornada extendida. Sin embargo, la nueva propuesta legislativa introduce un cambio radical al establecer un límite estricto de 12 horas extra por semana, eliminando la posibilidad de jornadas interminables que hoy son legales bajo el marco vigente. A partir de la reforma al artículo 123 de la Consitución en cuanto a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no solo reduce la joranada laboral de 48 a 40 horas a la semana, sino que también modifica el régimen de las horas extra en cuanto a su legislación, cumplimiento y pago. La reforma mantiene estos coeficientes de pago, pero los enmarca en un proceso de reducción gradual de la jornada laboral, que tiene como objetivo alcanzar las 40 horas semanales para el año 2030. Bajo este nuevo esquema proyectado hacia el 2030, el máximo de 12 horas permitidas se dividirá equitativamente. Los empleados podrán realizar hasta seis horas con pago doble y seis horas adicionales con pago triple. Una vez alcanzado ese umbral de 12 horas, no será posible extender más la actividad laboral, priorizando así el descanso y la salud del capital humano. Para entender el impacto económico de esta medida, es fundamental analizar los valores actuales basados en el salario mínimo. Con una base de 39.08 pesos por hora, la legislación presente dicta que una hora doble se remunera en 78.76 pesos y una triple en 118.14 pesos, permitiendo ingresos variables según la cantidad de tiempo extra que el trabajador decida o pueda realizar.