La Navidad siempre trae consigo ese deseo de ver caer nieve sobre la ciudad, incluso en lugares donde el invierno nunca llega tan lejos. La temporada de Navidad despierta recuerdos, ilumina calles y llena de magia cada rincón con luces, villancicos y tradiciones, todas estas experiencias se pueden resumir en la llegada del Espíritu Navideño.

Esa misma emoción es la que muchos habitantes de la Ciudad de México sienten al escuchar que “va a nevar” en la CDMX. Aunque el clima lo hace imposible, el Espíritu Navideño vuelve posible lo que parecía un sueño de película invernal.

¿Caerá nieve en CDMX? Archivo

La verdad detrás de la nieve en CDMX

Sí habrá nieve, pero será una nieve artificial que caerá dentro de Antara, el conocido centro comercial de Polanco, ofreciendo una experiencia invernal segura y mágica para todas las edades.

Las nevadas se llevarán a cabo del 9 de diciembre al 5 de enero, en distintos horarios nocturnos que permitirán a familias y visitantes vivir un momento navideño único sin salir de la ciudad.

Activación Navidad ULTA: 11:00 a 20:00 h en Explanada ULTA.

Los horarios de nevadas y actividades navideñas

Las nevadas se realizarán dentro del centro comercial en los siguientes horarios:

Martes y miércoles: 7:00 pm

Jueves: 7:30 pm

Viernes y sábado: 7:00, 7:30 y 8:00 pm

Domingos: 7:00 y 7:30 pm

Por otro lado, el lugar tendrá una agenda completa de actividades navideñas como:

Foto con Santa / Reyes Magos: 12:00 a 21:00 h en el Túnel de Luz. Antara

Foto con Santa / Reyes Magos: 12:00 a 21:00 h en el Túnel de Luz.

Activación Navidad ULTA: 11:00 a 20:00 h en Explanada ULTA.

Talleres navideños: envoltura de regalos, cascanueces, decoración de tazas, velas, totebags, música y más (11:00 a 20:00 h según día y zona).

Pop up Fenty y estaciones de wrapping Channel: desde las 11:00 h frente a Sephora y en Explanada ULTA.

Donación de juguetes: Explanada Hackett.

Cada día del calendario incluye al menos una actividad navideña y una nevada nocturna, convirtiendo el centro comercial en un recorrido completo de experiencias para familias, parejas y niños.

Cómo llegar a Antara para las nevadas

El centro comercial se ubica en Av. Ejército Nacional 843-B, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, en plena zona de Polanco, accesible por avenidas principales y transporte público.