La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una aclaración oficial respecto a uno de los cobros más frecuentes que se realizan en restaurantes y que al día de hoy continúan generando dudas entre los comensales. Aunque muchos lo consideran una costumbre fija, la realidad es distinta y tiene implicaciones directas en la cuenta final. Es sabido que durante los fines de semana y temporadas de alto consumo, aumentan las visitas a restaurantes y bares. En ese escenario, aparecen prácticas que no siempre están claras para los consumidores. Entre ellas, el manejo de la propina, los cargos adicionales y la forma en que deben presentarse los precios. La advertencia del organismo de Gobierno no apunta solo a un detalle menor. También involucra cómo deben cobrarse los consumos, qué moneda debe usarse y qué derechos tienen los clientes frente a cobros indebidos. La PROFECO recordó que la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del consumidor. Es decir, ningún restaurante puede exigirla ni agregarla automáticamente al total a pagar. La entidad gubernamental también indicó que los clientes tienen derecho a no recibir cargos no autorizados. Si el servicio es deficiente o no se presta por causas atribuibles al establecimiento, el consumidor puede reclamar una compensación mínima del 20% del monto pagado. Además, negar el servicio tras una reservación confirmada o cambiar condiciones pactadas —como precio, menú o características— se considera una práctica abusiva. Tampoco puede condicionarse la atención por razones de género, nacionalidad, religión, preferencia o cualquier otra característica personal. La PROFECO advierte que los precios deben mostrarse en moneda nacional, incluso si también se exhiben en dólares como referencia. Asimismo, los restaurantes deben incluir impuestos en los precios visibles, entregar ticket o comprobante y respetar promociones anunciadas. También están obligados a informar con claridad el menú, porciones, horarios, formas de pago aceptadas y no pueden exigir consumo mínimo para permitir el acceso. Los establecimientos deben aceptar billetes de cualquier denominación y detallar todas las condiciones del servicio. En este contexto, la PROFECO invita a establece una denuncia en caso de detectar algunas irregularidades. Además, recomienda: La autoridad mantiene abiertos sus canales de atención para reportar cobros indebidos o prácticas abusivas y reforzar el cumplimiento de los derechos del consumidor en restaurantes.