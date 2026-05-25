Ya está confirmado | El Gobierno modificó la jornada laboral y todos laborarán 42 horas por semana en 2026.

El gobierno nacional ha expuesto los cambios preponderantes en la jornada laboral de miles de empleados en Colombia. Desde este año, la legislación exigirá a todas las empresas del sector privado reducir la carga semanal a 42 horas, preservando al mismo tiempo el salario y los beneficios previamente establecidos.

Esta modificación forma parte del programa progresivo establecido por la Ley 2101 de 2021, cuyos objetivos son la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, la armonización de su vida personal y profesional, así como el fortalecimiento de la productividad en la nación.

A partir de la fecha indicada, todas las empresas deberán reconfigurar sus horarios y turnos para adaptarse al nuevo límite legal.

Jornada laboral de 42 horas en Chile: ¿cuándo empieza a regir?

Este ajuste no es aislado: sigue un cronograma progresivo que inició en 2023, cuando la jornada máxima pasó de 48 a 47 horas. En 2024, descendió a 46 horas y en 2026 alcanzará su meta definitiva: 42 horas semanales, sin disminución salarial.

La nueva etapa de esta reforma comenzó a aplicarse desde el 15 de julio. Desde ese día, todas las empresas están obligadas a modificar los horarios de sus trabajadores para cumplir con el límite legal de 42 horas semanales.

Reducción de la jornada laboral: guía para empresas y pasos clave

Las organizaciones deben implementar esta reducción sin afectar el salario de los empleados ni alterar sus beneficios sociales. El objetivo es que la transición sea justa y no implique un detrimento económico para los trabajadores.

Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, el Ministerio de Trabajo llevará a cabo la supervisión de la implementación de la medida. Las empresas que omitan realizar los ajustes necesarios o que vulneren los derechos laborales se enfrentarán a sanciones.

Gobierno Nacional establece jornada laboral de 42 horas para trabajadores en Colombia (foto: archivo). ChatGPT

Ley 2101 de 2021: reduce la jornada laboral

La Ley 2101 de 2021 fue sancionada con el objetivo de reducir gradualmente la jornada laboral en Colombia, llevándola de 48 a 42 horas semanales. Su implementación es progresiva y no afecta el salario base ni los derechos ya adquiridos.

Este ajuste no incluye al sector público y tampoco altera las normativas existentes relacionadas con horas extras, turnos especiales o jornadas flexibles previamente establecidas.

Jornada laboral reducida: ¿la hora de almuerzo cuenta como trabajo?

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este periodo de descanso no será modificado. Los trabajadores conservarán el derecho a un mínimo de una hora para alimentarse y recuperarse durante el día.

Una de las dudas más frecuentes entre los empleados es si la reducción de la jornada afecta el tiempo destinado al almuerzo.

Este espacio, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, seguirá sin contarse dentro de las horas laborales efectivas. En otras palabras, aunque la jornada llegue a 42 horas semanales en 2026, el almuerzo continuará siendo un tiempo adicional y no remunerado dentro del horario laboral.