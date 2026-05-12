El Gobierno de México dio marcha atrás en uno de los anuncios educativos más polémicos de los últimos meses. Después de una jornada maratónica de negociaciones, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas resolvió que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio, en los tiempos originalmente previstos. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión y reconoció que la propuesta de adelantar el fin de clases para el 5 de junio, aunque aprobada de manera unánime por los 32 secretarios de educación del país, no escuchó suficientemente a padres de familia y docentes. El Consejo Nacional de Autoridades Educativas sesionó a puerta cerrada durante seis horas antes de anunciar que el calendario escolar quedará sin cambios. La decisión revierte el anuncio que el secretario Mario Delgado había presentado como un hecho consumado horas antes, cuando confirmó públicamente que las clases terminarían el 5 de junio por la ola de calor y los partidos de la Copa Mundial que México albergará. Claudia Sheinbaum reconoció que, si bien la resolución inicial fue unánime entre los funcionarios educativos estatales, faltó incorporar las voces de las familias y el magisterio antes de hacerla pública. La polémica escaló rápidamente cuando se hizo evidente que en 1970 y en 1986, con torneos más extensos y partidos disputados en varias ciudades del país, el calendario escolar no sufrió ninguna modificación. Ese antecedente alimentó las dudas de padres y docente, que exigió que cualquier ajuste priorizara el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El secretario Mario Delgado defendió la postura de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y señaló que el plantel educativo es un territorio de aprendizaje y no un espacio de resguardo por conveniencia del mercado laboral, pero la presión social terminó por inclinar la balanza. Con la reversión del calendario, el gobierno busca dar certeza a millones de familias que ya habían organizado sus actividades en torno a las fechas originales. El fin de cursos el 15 de julio garantiza las seis semanas de vacaciones sin recortes, tal como lo exigió la presidenta desde el inicio del debate. Claudia Sheinbaum fue tajante en que todas las escuelas del país, tanto públicas como privadas, deberán acatar el calendario oficial que se dé a conocer, cerrando así una controversia que en pocas horas recorrió todas las etapas: anuncio, rechazo, negociación y rectificación.