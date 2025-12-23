De izquierda a derecha, Jane Fraser, CEO de Citi, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El Palacio Nacional fue sede de un encuentro entre la CEO de Citi, Jane Fraser, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un acto protocolario que ocurrió una semana después de que el banco de origen estadounidense concretó la venta de 25% de las acciones de Banamex al empresario mexicano, Fernando Chico Pardo.

En su cuenta de X, la presidenta de México emitió un escueto mensaje:

“En Palacio Nacional, recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser; una gran mujer. Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país”.

De izquierda a derecha, Jane Fraser, CEO de Citi, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por su parte, Jane Fraser expresó su agradecimiento a la presidenta de México por su continuo respaldo a Citi.

“México es uno de nuestros mercados más importantes, donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo. Seguimos profundamente comprometidos con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país”, señaló la CEO del banco estadounidense en un comunicado.

Fraser también destacó el liderazgo de la presidenta de México y confió en seguir trabajando en colaboración con los clientes del banco para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país.

Larga historia

Citi tuvo un largo proceso de venta de Banamex, que inició en 2022, todavía con la administración federal anterior.

La venta de Banamex incluye la banca de consumo, es decir las nóminas, tarjetas de crédito, seguros y Afores, así como el patrimonio cultural del banco.

Citi mantiene el negocio de inversión institucional en México.

AMLO y sus líneas

El proceso estuvo bajo un escrutinio cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso manifestó la intención de su administración para comprar la totalidad de las acciones del banco.

El objetivo, dijo López Obrador en 2023, era que Banamex administrara todas las cuentas del gobierno, las nóminas y las afores, para dar más seguridad a los trabajadores mexicanos adscritos a la administración pública.

El mandatario dijo más adelante que el Estado no iba a comprar Banamex porque no le daría tiempo de dejarlo funcionando en lo que restaba de su mandato.

Sin embargo, López Obrador pidió que la venta de la institución financiera se hiciera a un empresario mexicano y que se respetara el patrimonio cultural del banco, al considerarlo valioso para el país.

La semana pasada, Citi informó que cerró la venta de 25% de las acciones del banco al empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

El resto de las acciones (75%) se venderán a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), cuya fecha está todavía por determinarse.

Banamex fue fundado hace 141 años. En ese periodo, el banco atravesó por procesos de nacionalización (1982) y privatización (1992).

Previo a la venta de Banamex a Citi, que tuvo lugar en 2001, el banco pertenecía a un grupo de inversionistas liderados por Alfredo Harp Helú y Roberto Hernández Ramirez.

En 2001, Citi adquirió el Grupo Financiero Banamex Accival, en una operación valuada en u$s 12,500 millones.

Citi tendrá nuevo CEO para México

La visita de Jane Fraser a México se enmarca también en el reciente nombramiento de Luis Brossier, quien asumirá la dirección general de Citi México a partir del 1 de marzo de 2026. El ejecutivo reemplazará a Álvaro Jaramillo y el anuncio de la sustitución se da justo a un año en que se completó la separación entre Citi y Banamex, en lo que era Citibanamex.

Brossier es gente de casa, pues en Citi era director de banca corporativa para México y ya tenía una larga carrera en el banco, siempre atendiendo cuentas corporativas y en el área de infraestructura y bienes raíces. Previamente, Brossier, que tiene un MBA de Columbia Business School, pasó más de una década en Morgan Stanley México.