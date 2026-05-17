La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mantiene operativos presenciales para verificar el cumplimiento tributario de negocios y contribuyentes en distintas ciudades de Colombia. Estas visitas forman parte de estrategias de fiscalización que buscan comprobar si la actividad económica declarada coincide con la operación real. En estos controles, la entidad revisa documentación tributaria, facturación y posibles obligaciones pendientes, con foco en sectores de alta rotación comercial o contribuyentes identificados mediante cruces de información. La DIAN realizó entre el 13 y 14 de marzo de 2026 la Primera Jornada de Presencia Institucional del año, movilizando 3.000 funcionarios en 40 ciudades del país para visitar 8.000 establecimientos comerciales y contribuyentes seleccionados previamente mediante análisis de datos. Adicionalmente, 1.300 auditores de fiscalización ejercieron control tributario en más de 600 establecimientos comerciales. Esto consta en el Comunicado de Prensa No. 038 del 12 de marzo de 2026, publicado en el portal oficial de la DIAN. Esta no es la primera acción de este tipo: en noviembre de 2024, 2.300 funcionarios visitaron más de 27.000 establecimientos en todo el país, y en febrero de 2025 se inspeccionaron 6.600 negocios en el marco de la temporada de San Valentín. Las visitas no se hacen al azar. Antes de llegar, la entidad analiza información proveniente de declaraciones tributarias, facturación electrónica, información exógena reportada por terceros e historial de ingresos y comportamiento comercial. Con estos cruces, la autoridad detecta posibles inconsistencias entre lo declarado y la actividad económica real. Durante las visitas, los funcionarios verifican distintos aspectos clave del negocio o contribuyente. Entre ellos se encuentra la correcta emisión de factura electrónica en todas las ventas sin importar el medio de pago, el estado y actualización del Registro Único Tributario (RUT), la coherencia entre ingresos reportados y actividad real, la información de proveedores, contratos de arrendamiento, registros de empleados y movimientos comerciales, además de posibles obligaciones tributarias pendientes. Las inspecciones están a cargo de equipos mixtos que incluyen funcionarios de servicio, cobranzas y fiscalización, lo que permite revisar todos estos aspectos en una sola visita. También pueden verificar si la actividad económica declarada en el RUT coincide con el funcionamiento real del establecimiento. La entidad prioriza contribuyentes que presentan señales de alerta dentro de sus sistemas de control. Los criterios incluyen bajo nivel de facturación electrónica frente al volumen esperado, inconsistencias entre ventas y compras, operaciones intensivas en efectivo y actividades con márgenes inusuales frente a su sector económico. Adicionalmente, la DIAN recibe denuncias ciudadanas a través del número de WhatsApp institucional 310 872 8457, donde cualquier comprador puede reportar comercios que no entregaron factura electrónica o pusieron barreras para su entrega. Los controles también suelen intensificarse en temporadas comerciales especiales, ferias o eventos masivos. Durante la Feria de Cali 2025, por ejemplo, la entidad visitó más de 70 establecimientos de gastronomía, comercio y entretenimiento, identificando ingresos preliminares superiores a 11.000 millones de pesos. Si durante la visita se detectan incumplimientos, la DIAN puede iniciar distintas actuaciones administrativas con consecuencias concretas y progresivas. La sanción económica puede llegar hasta el 1% del valor de las operaciones no facturadas, sin exceder 950 UVT, equivalente a aproximadamente 49,7 millones de pesos en 2026. Si existen deudas en mora, la visita puede activar simultáneamente procesos de cobro coactivo. Y cuando hay indicios de delito tributario, la DIAN traslada el caso a la Fiscalía General de la Nación. A finales de febrero de 2026, la entidad había citado a 2.893 agentes retenedores denunciados penalmente, con deudas por IVA, retención en la fuente e impuesto al consumo que sumaban cerca de 314.838 millones de pesos. La gravedad de las consecuencias depende del tipo de irregularidad encontrada y de si existen antecedentes de reincidencia. La DIAN informó que sus funcionarios deben presentarse debidamente identificados con carné institucional y pueden portar chaleco u otros elementos distintivos de la entidad. Antes de permitir cualquier revisión, el contribuyente tiene derecho a solicitar esa identificación. El documento clave que respalda legalmente cada visita es el Auto Comisorio: delimita el objeto de la actuación, las facultades de los funcionarios y la competencia territorial. El contribuyente tiene derecho a revisarlo antes de permitir cualquier inspección y puede negarse a ser revisado en aspectos que no estén contemplados en ese documento. Entre las inconsistencias más comunes identificadas por la autoridad tributaria aparecen no facturar todas las operaciones realizadas, emitir tiquetes POS en papel cuando corresponde factura electrónica, anular ventas a consumidor final sin justificación técnica, mantener el RUT desactualizado respecto a la actividad económica real, declarar ingresos incompatibles con la operación real y registrar información inconsistente frente a terceros. Corregir estos puntos a tiempo puede evitar sanciones y futuros procesos de fiscalización más complejos.