La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

Para este periodo festivo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió ajustar su agenda oficial de comunicación para permitir un descanso general tras sus primeros meses de gestión en el cargo, siendo esta su primea Navidad como mandataria.

“Con motivo de las celebraciones, no habrá Mañanera Del Pueblo del miércoles 24 al viernes 26 de diciembre. ¡Feliz Navidad a todo el pueblo de México!”, anunció la mandataria mediante sus redes.

Claudia Sheinbaum se toma una pausa en las Mañaneras del Pueblo. Gobierno de México

¿Cuándo se retoman las conferencias de prensa?

Tras la pausa por las fiestas decembrinas, se espera que el diálogo circular con los medios de comunicación se reanude el próximo lunes 29 de diciembre.

Durante este breve receso, las actividades administrativas del gobierno continuarán de forma interna, manteniendo la vigilancia en temas de seguridad y servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Gobierno de México

El origen de estas conferencias del Gobierno de México

Este modelo de comunicación directa fue instaurado por Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018 como un ejercicio de transparencia diaria.

Al asumir el cargo, Claudia Sheinbaum decidió dar continuidad al formato bajo el nombre de “Mañanera del Pueblo”, integrando nuevas secciones temáticas y un enfoque técnico sobre los proyectos estratégicos de su administración.