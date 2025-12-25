En esta noticia
Para este periodo festivo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió ajustar su agenda oficial de comunicación para permitir un descanso general tras sus primeros meses de gestión en el cargo, siendo esta su primea Navidad como mandataria.
“Con motivo de las celebraciones, no habrá Mañanera Del Pueblo del miércoles 24 al viernes 26 de diciembre. ¡Feliz Navidad a todo el pueblo de México!”, anunció la mandataria mediante sus redes.
¿Cuándo se retoman las conferencias de prensa?
Tras la pausa por las fiestas decembrinas, se espera que el diálogo circular con los medios de comunicación se reanude el próximo lunes 29 de diciembre.
Durante este breve receso, las actividades administrativas del gobierno continuarán de forma interna, manteniendo la vigilancia en temas de seguridad y servicios públicos esenciales para la ciudadanía.
El origen de estas conferencias del Gobierno de México
Este modelo de comunicación directa fue instaurado por Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018 como un ejercicio de transparencia diaria.
Al asumir el cargo, Claudia Sheinbaum decidió dar continuidad al formato bajo el nombre de “Mañanera del Pueblo”, integrando nuevas secciones temáticas y un enfoque técnico sobre los proyectos estratégicos de su administración.