Claudia Sheinbaum, en su apuesta por los trenes de pasajeros, dio a conocer los avances en el país. Destaca que ya se han liberado 24.9 millones de metros cuadrados de derecho de vía en la ruta Saltillo-Nuevo Laredo, pero que no se ha llegado al 100 por ciento. Además, siguen las licitaciones, entre ellas para un tramo de 9.21 km de esa misma ruta que se publicará en breve. Todo ante la sombra del accidente del tren Interoceánico del pasado diciembre donde murieron 14 personas. El contrato que ganó la francesa Alstom fue MXN $20,000 millones que se criticó por ser una “inversión millonaria” para fabricar 47 trenes diésel-eléctricos para las rutas CDMX-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Sin embargo fue la más económica respecto a las otras dos: de la española CAF y de la china CRRC. La rentabilidad del proyecto se puso en duda en su momento, pues se espera tener 70 mil pasajeros al día con un mantenimiento a cinco años. Sin hacer alusión a este caso en particular, sino a otros trenes de pasajeros, la presidenta mencionó que este tipo de inversiones no solo se miden por su “rentabilidad”, sino por el beneficio que se le da a la población. “Si el tren de pasajeros pudiera tener algún problema de ‘rentabilidad’(…) Podrían decir, por ejemplo, ‘el Metro de la Ciudad de México no es rentable porque está subsidiado el boleto’. Pues ¡¿cómo no va a ser?! Imagínense que no hubiera Metro en la Ciudad de México, ¿verdad?”, señaló Claudia Sheinbaum. Entre los avances que dio a conocer está que antes de Semana Santa iniciará a operar el tramo que va de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que podrá funcionar con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI). El México-Querétaro y el AIFA-Pachuca comenzarán a operar en 2027. Además, como se anunció el año pasado, el Tren Maya ahora también funcionará como tren de carga. Estas adecuaciones llevan un avance del 25%. En la presentación se hizo patente la complejidad de los trenes en México: el derecho de vía, esa franja de terreno de 30 metros de ancho mínimo que se requiere para las vías del tren, muchas veces tiene que pasar por propiedad privada, ejidos, territorios federales, entre otros tipos, lo que requiere expropiaciones, indemnizaciones y coordinación entre gobierno del estado, municipal y federal. Esto suele generar retrasos en el aseguramiento del derecho de vía. Para ello, se han instalado oficinas con representantes de los tres gobiernos y otros organismos para coordinar tal liberación de manera expedita. Esta semana se abre la convocatoria para el tramo A.2 parte de la vía Saltillo-Nuevo Laredo de 9.21 km. Y la siguiente semana (25 de febrero) se dará a conocer el fallo sobre las estaciones Derramadero-Saltillo, y el 2 de marzo, el de sistemas de señalización. Además, según el cronograma oficial publicado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), también se licitarán más estaciones y paraderos, como algunas en la Zona Metropolitana Monterrey y Las Torres-Nuevo Laredo.