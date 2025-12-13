Convocatoria Generación 84 de Prepa en Línea-SEP, mediante la cual las y los mexicanos dentro y fuera del país

La Secretaría de Educación Pública, SEP, a cargo de Mario Delgado Carrillo, anunció una nueva convocatoria de Prepa en Línea-SEP, un programa gratuito de bachillerato virtual que permitirá iniciar o continuar estudios de nivel medio superior desde cualquier punto del país o del extranjero.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que el registro estará disponible del 15 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, y destacó que el programa está dirigido tanto a mexicanos como a personas extranjeras con estancia legal en México.

De acuerdo con la dependencia, esta modalidad educativa forma parte del fortalecimiento del Bachillerato Nacional, una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura educativa y facilitar el acceso a la educación media superior.

Prepa en Línea-SEP: educación gratuita y sin fronteras

La SEP señaló que Prepa en Línea-SEP es “una plataforma que fortalece el Bachillerato Nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, y que contribuirá a incrementar la cobertura de la Educación Media Superior hasta 85% para 2030.

El programa permite cursar el bachillerato de manera flexible mediante una plataforma digital. El plan de estudios consta de 23 módulos consecutivos, cada uno con duración de cuatro semanas, lo que permite completar la trayectoria en aproximadamente dos años y seis meses.

Registro, módulos y certificación oficial

El registro se realizará únicamente en el portal oficial prepaenlinea.sep.gob.mx, donde las y los aspirantes deberán validar su CURP, ingresar dos correos electrónicos activos y adjuntar su acta de nacimiento, además de responder un cuestionario socioeconómico.

El módulo propedéutico, obligatorio para quienes concluyan el registro, se cursará del 12 al 21 de enero de 2026 Gobierno de México

Al concluir los estudios, las y los estudiantes recibirán “un certificado electrónico emitido por la SEP, con validez oficial”, el cual les permitirá continuar su formación en el nivel superior, recordó la dependencia, subrayando que todos los trámites son completamente gratuitos.

Cronograma de fechas de Prepa en Línea-SEP

El Gobierno de México y la SEP remarcaron qué: “Solo en caso de ser necesario, y tener problemas con tu registro, cuentas con la Mesa de servicio para resolver cuestiones relacionadas a tu certificado de secundaria, estudios previos, claves de acceso y más”.

Del 15 de diciembre al 7 de enero de 2026 Gobierno de México

Valida tu CURP y sube tu acta de nacimiento.

Responde el Cuestionario de contexto socioeconómico y guarda tu folio de registro.

Del 9 al 11 de enero de 2026

Obtén tus claves de acceso.

Son para el módulo propedéutico. Ingresa a la sección “Registro”. Ten a la mano tu CURP, correo electrónico y folio de registro.

Del 12 al 21 de enero de 2026

Cursa el módulo propedéutico.

Conoce el modelo educativo y desarrolla habilidades tecnológicas.

Del 23 al 28 de enero de 2026