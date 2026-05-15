El tren de la capital no solo tiene como objetivo reducir los tiempos de viaje a la mitad, sino que también busca acercar a los bogotanos a una ciudad más moderna, eficiente y conectada. Este nuevo sistema de transporte es parte de un cambio estructural en la movilidad urbana. De acuerdo con el Distrito de Bogotá, el avance de la obra ya supera el 60 % y se anticipa que las operaciones comerciales iniciarán en marzo de 2028. La estructura será completamente elevada, lo que aportará a una construcción más rápida y un impacto urbano menor comparado con un sistema subterráneo. El Metro de Bogotá se erige como uno de los proyectos de infraestructura más significativos en la historia de la capital colombiana. Con una extensión de más de 23 kilómetros y 16 estaciones, esta nueva red conectará el sur con el norte de la ciudad, permitiendo que más de un millón de pasajeros se desplacen diariamente una vez que entre en funcionamiento. Además, el sistema contará con trenes eléctricos, lo que permitirá la disminución de las emisiones contaminantes y contribuirá a los objetivos ambientales de una Bogotá más limpia y sostenible. El nuevo tren capitalino promete disminuir la congestión vehicular que ha afectado a la ciudad durante años. En la actualidad, el tiempo promedio de desplazamiento diario en Bogotá supera los 90 minutos, siendo uno de los más elevados de América Latina. Con la implementación del metro, este tiempo podría reducirse hasta en un 50 %, beneficiando de manera particular a los habitantes de Bosa, Kennedy y Chapinero. El contrato de construcción está a cargo de la empresa Metro Línea 1 S.A.S., la cual cuenta con la colaboración de empresas internacionales con experiencia en infraestructura ferroviaria. La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una capacidad de 72.000 pasajeros por hora por sentido, consolidándola como una de las iniciativas de movilidad más relevantes en la región. El proyecto contempla: El sistema también busca integrarse con TransMilenio y otras redes de transporte público, permitiendo conexiones más fluidas entre distintos puntos de la ciudad. Además de mejorar la movilidad, el metro genera un impacto positivo en la economía local. Se estima que el proyecto ha creado más de 27.000 empleos directos e indirectos y que fomentará el desarrollo urbano en las zonas aledañas a las estaciones, donde se prevé un crecimiento en vivienda, comercio y servicios.