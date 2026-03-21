Investigadores de la UNAM identificaron una posible relación entre el consumo de sucralosa y un mayor riesgo de cáncer de colon, lo que podría transformar los hábitos de consumo de bebidas “light”, especialmente en México, líder mundial en refrescos. El hallazgo surge ante el aumento de casos de cáncer de colon en población cada vez más joven, un fenómeno que coincide con el alto consumo de bebidas e infusiones endulzadas con edulcorantes no calóricos. De confirmarse sus implicaciones en humanos, el estudio podría redefinir las recomendaciones sanitarias y modificar la percepción de seguridad sobre productos “sin azúcar”, en particular entre mujeres embarazadas, lactantes y consumidores habituales. La investigación fue encabezada por Sonia León Cabrera, académica de la FES Iztacala, quien analizó los efectos del consumo de sucralosa durante etapas clave del desarrollo temprano. “Decidimos estudiar qué efectos tiene la sucralosa en recién nacidos de madres que la consumieron durante la etapa perinatal”, explicó la investigadora, al observar cambios inflamatorios y metabólicos relevantes. Los experimentos mostraron que la descendencia presentó alteraciones intestinales e inmunológicas que podrían aumentar la susceptibilidad a enfermedades crónicas, incluido el cáncer de colon en la edad adulta. Uno de los hallazgos más relevantes fue el mayor desarrollo de tumores en modelos animales expuestos a sucralosa durante la gestación y lactancia, lo que encendió alertas sobre su uso cotidiano. “La sucralosa no es inocua y sí puede aumentar la susceptibilidad de desarrollar cáncer de colon”, afirmó León Cabrera, al describir la pérdida de control tumoral en células inmunitarias. Los investigadores advierten especial cuidado en el consumo de bebidas “light” y productos endulzados artificialmente, sobre todo en contextos de alta exposición diaria, como en México: “Debería sugerirse que las mujeres embarazadas y las lactantes tampoco consuman edulcorantes no calóricos”, concluyó la investigadora, al subrayar que las normas actuales podrían quedarse cortas ante nueva evidencia científica.